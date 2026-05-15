All-inclusive-Hotels stehen für grosse Auswahl, volle Teller und scheinbar sorglose Ferien. Doch genau diese Vielfalt am Buffet kann auch ihre Schattenseiten haben. Eine Reiseexpertin warnt nun: Nicht alles, was frisch und appetitlich aussieht, ist auch sicher.

Diese Lebensmittel solltest du am Hotelbuffet besser meiden

Diese Lebensmittel solltest du am Hotelbuffet besser meiden

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Hotelbuffets bergen Gesundheitsrisiken durch Bakterien auf falsch gelagerten Speisen

Problematisch: geschnittenes Obst, Reis, weicher Käse, Cremedesserts und Saucen

Experten-Tipp: Frisch zubereitete Speisen wählen, lange offene Speisen meiden

Blick Lifestyle

Hotel-Frühstücksbuffets bieten meist eine breite Auswahl – von warmen Speisen bis zu frischen Früchten und Desserts. Doch laut Jessie Chambers, Reiseexpertin bei Global Work and Travel, liegt genau hier ein Problem.

Gerade Speisen, die lange ungekühlt oder nur unzureichend warm gehalten werden, können zum idealen Nährboden für Bakterien werden.

Diese Lebensmittel gelten als besonders riskant

Die Expertin nennt mehrere typische Buffet-Klassiker, bei denen Vorsicht geboten ist:

1 Geschnittenes Obst und fertige Salate

Auch wenn sie gesund wirken, können sie problematisch sein – etwa wenn sie mit verunreinigtem Wasser gewaschen wurden oder lange offen stehen.

2 Reis und Pasta

Diese Speisen gelten als besonders kritisch, wenn sie längere Zeit bei Raumtemperatur stehen. In warmen Umgebungen können sich Bakterien schnell vermehren und Magen-Darm-Beschwerden auslösen.

3 Weiche Käsesorten und Aufschnitt

Diese Produkte sind empfindlich gegenüber Temperaturschwankungen und können bei falscher Lagerung schnell verkeimen.

4 Cremedesserts und Saucen

Desserts wie Tiramisu oder Torten sowie warme Saucen und Eintöpfe sind ebenfalls anfällig, wenn die Kühl- oder Warmhaltung nicht konsequent eingehalten wird.

Warum Buffets ein Risiko sein können

Das Problem liegt weniger im einzelnen Lebensmittel, sondern im System selbst: Grosse Mengen an Essen stehen oft über längere Zeit bereit. Dazu kommt, dass viele Gäste sich mit denselben Servierutensilien bedienen – ein klassischer Faktor für Kreuzkontamination.

Gerade bei hohen Temperaturen im Sommer steigt das Risiko, dass sich Keime schnell vermehren.

Einfache Regeln für sichereres Essen

Trotzdem müssen Reisende nicht auf das Buffet verzichten. Die Expertin empfiehlt einige einfache Vorsichtsmassnahmen:

Bevorzugt frisch zubereitete Speisen wählen.

Buffets zu Zeiten mit hoher Rotation nutzen (frisches Nachlegen).

Speisen meiden, die lange ungekühlt stehen.

Besonders bei cremigen oder eiweissreichen Produkten vorsichtig sein.



Genuss ja – aber mit Blick auf die Details

Hotelbuffets bleiben ein zentraler Teil vieler Ferienerlebnisse. Doch ein bewusster Umgang mit der Auswahl kann helfen, unangenehme gesundheitliche Folgen zu vermeiden. Oder anders gesagt: Nicht alles, was in den Ferien verlockend aussieht, ist auch automatisch eine gute Wahl.

Dieser Artikel erschien erstmals auf Onet Kobieta, die Frauen- und Lifestyle-Rubrik des polnischen Nachrichtenportals Onet, welches zu Ringier Medien gehört.