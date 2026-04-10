Fluffige Brioche-Buns und knuspriger Kabeljau machen den Fischburger laut dem Koch Claudio Del Principe zum Star der Küche.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Ein neues Rezept für sensationelle Fischburger begeistert an Karfreitag

Selbst gemachte Brioche-Buns und Kabeljaufilets sind die Hauptbestandteile des Gerichts

Rezept benötigt 9 Zutaten für Buns und 7 Schritte für die Zubereitung War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Claudio Del Principe Kolumnist

Hätte ich gewusst, dass ich an Karfreitag spontan mein neues Karfreitags-Lieblingsgericht kreieren würde, hätte ich das Rezept natürlich schon vorher hier verraten. Macht nichts – es ist so gut, dass es locker jederzeit zubereitet werden kann: ein sensationeller Fischburger mit den besten selbst gemachten Brioche-Buns.

Das Rezept für die fluffigen, buttrigen und extra geschmackvollen Weggli habe ich auf der Website von Luma Delikatessen gefunden. Ja, auch ich suche manchmal recht lange im Internet nach Rezepten, bis mich eines wirklich überzeugt. Das hier ist so eines: wenig Zutaten, wahnsinnig gut, «dubelisicher» und erst noch schnell gemacht. Die coolen Luma-Buebe haben nebenbei bemerkt auch eine grandiose Auswahl an absolut hochwertigem Fleisch, Meeresfrüchten und mehr.

Zutaten Brioche-Burger-Buns

375 g Weissmehl

25 g Frischhefe (oder ½ Päckchen Trockenhefe)

170 g Milch, lauwarm

75 g weiche Butter

8 g Zucker

7 g Salz

80 g Eigelb

Eigelb zum Bepinseln

Sesamkörner nach Belieben

Zubereitung Brioche-Burger-Buns

Milch auf 30 Grad erwärmen.

Hefe darin auflösen und 10 Minuten anspringen lassen.

Mehl in eine Rührschüssel sieben.

Hefemilch, Butter, Salz, Zucker und Eigelb dazugeben und mit der Knetmaschine auf Stufe 1 kneten, bis der Teig zusammenhält und elastisch ist.

Zugedeckt bei Raumtemperatur (ideal sind 28 Grad) 1 Stunde aufgehen lassen.

Danach den Teig in vier gleich grosse Stücke teilen, einschlagen und zu Kugeln abdrehen.

Teigkugeln mit genügend Abstand auf ein Backblech mit Trennpapier legen und mit der Handfläche vorsichtig ein wenig flach drücken.

Die Teigkugeln nochmals zugedeckt 30 Minuten ruhen lassen, in dieser Zeit den Ofen auf 220 °C Unter-/Oberhitze vorheizen.

Die Buns mit Eigelb bepinseln, nach Belieben mit Sesamkörnern bestreuen und rund 12 bis 15 Minuten goldbraun backen.

Auf einem Gitter auskühlen lassen.

Die Brioche-Burger-Buns aufschneiden und vor dem Belegen die Schnittflächen in einer Pfanne ohne Fettzugabe bei mittlerer Hitze leicht toasten.

Für den Fischburger die Kabeljaufilets wie folgt vorbereiten:

Salz und Zucker im Verhältnis 1:1 mischen.

Die Fischfilets darin wenden und für 20 Minuten ziehen lassen.

Danach mit Wasser abspülen und trockentupfen.

Das Einlegen entzieht dem Fisch Wasser.

Die Struktur wird dichter, der Geschmack intensiver, und beim Braten fällt das Fleisch nicht auseinander.

Mit Pankomehl panieren und knusprig ausbacken.

Burger-Buns auf beiden Seiten mit Sauce tartare bestreichen, ein knackiges Salatblatt draufsetzen und fein geschnittene Frühlingszwiebeln darauf verteilen.

Wer keinen Fischburger mag, kann die Buns selbstverständlich auch für Fleischburger verwenden.