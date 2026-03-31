Lamm ist für viele ein klassisches Gericht zu Ostern. Eine interessante Alternative sind Lammbrust-Rippen – ähnlich wie Spareribs, nur vom Lamm statt vom Schwein. Sie eignen sich besonders gut zum langsamen Schmoren, lassen sich gut vorbereiten und stressfrei servieren. Die Zubereitung erfolgt in mehreren Schritten, idealerweise an zwei aufeinanderfolgenden Tagen: Zum Beispiel am Ostersamstag vorbereiten und am Ostersonntag servieren. Das Fleisch sollte vollständig abkühlen, bevor es im zweiten Schritt erneut erwärmt wird. So bleibt es kompakt, gleichzeitig aber zart und saftig.