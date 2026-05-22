Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Rezept für zarte Brennnessel-Gnocchi mit frischen Zutaten aus dem Wald

Brennnesseln werden blanchiert, mit Kartoffeln und Mehl zu Gnocchi verarbeitet

300 g Brennnesseln, 1 kg Kartoffeln, 300 g Mehl werden benötigt

Claudio Del Principe Kolumnist

Warum nicht mal früh raus, um am Waldrand zarteste Brennnesseltriebe zu pflücken? Es ist ein anderes Atmen und Sehen, wenn man den sonnigen Wald auf der Suche nach Essbarem durchforstet. Vorbei an krabbelnden, kriechenden und surrenden Waldbewohnern, Moosteppichen, Meeren blühenden Bärlauchs und an wogenden Kornfeldern. Für unser Tagewerk belohnen wir uns dann mit diesen geschmeidigen Brennnessel-Gnocchi, die auf der Zunge zergehen. Ach, Frühling, lass dich umarmen und für immer festhalten!

Zutaten

300 g junge Brennnesseltriebe (nur die obersten Triebe, mit Handschuhen pflücken!)

1 kg mehligkochende Kartoffeln (z.B. Agria)

300 g Halbweissmehl

1 Ei, verquirlt

1 Prise frisch geriebene Muskatnuss, feines Meersalz

Mehl zum Verarbeiten

Olivenöl extra vergine

100 g Butter

1 Knoblauchzehe, fein geschnitten

Parmesan, frisch gerieben

Zubereitung

Brennnesseln kurz abspülen und in siedendem Salzwasser 2 Minuten blanchieren, in Eiswasser abschrecken und in einem Sieb abtropfen lassen.

Dann gut ausdrücken und fein hacken.

4 Esslöffel davon zum Fertigstellen beiseitelegen.

Kartoffeln in der Schale weichkochen und ausdampfen lassen.

Drei Viertel des Mehls auf die Arbeitsfläche sieben und eine Mulde formen.

Die Kartoffeln noch warm schälen und durch eine Kartoffelpresse in die Mehlmulde drücken, die Brennnesseln und das verquirlte Ei dazugeben, mit Muskatnuss und Salz würzen.

Alles behutsam miteinander vermengen. Am Anfang nicht gleich kneten, nur so zusammendrücken.

Je nach Konsistenz der Kartoffeln reichen drei Viertel des Mehls, um einen kompakten Teig zu formen.

Andernfalls nach und nach das restliche Mehl einarbeiten und so lange kneten, bis ein kompakter, weicher Teig entsteht.

Abdecken und 15 Minuten ruhen lassen. Dann auf der bemehlten Arbeitsfläche Rollen von 1 cm Durchmesser formen.

Kleine Stücke von 1,5 cm mit einer Teigkarte abstechen und bemehlen, damit sie nicht aneinanderkleben.

Wer mag, kann den einzelnen Gnocchi mit der Kuppe des Zeigefingers in einer Zieh-Abstoss-Bewegung eine kleine Delle verpassen.

Alternativ einzeln über den Rücken einer Gabel rollen für die typisch gerillte Form.

Gnocchi portionsweise in siedendem Salzwasser garen.

Sobald sie obenauf schwimmen, abschöpfen und in einer mit Olivenöl beträufelten Auflaufform im Ofen bei 60 Grad warmhalten.

In einer Schwenkpfanne die Butter erhitzen und mit dem Knoblauch aromatisieren.

Gnocchi dazugeben, bei mittelhoher Hitze durchschwenken, die beiseitegelegten Brennnesseln und eine Handvoll geriebenen Parmesan daruntermischen.

In tiefe Teller verteilen, nach Belieben Olivenöl und weiteren Parmesan darübergeben.

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