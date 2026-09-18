Das Alvin Ailey American Dance Theater gilt als eine der weltweit bedeutendsten Modern-Dance-Truppen. Die Schweizerin Caroline Dartey ist seit fünf Jahren Teil von ihr. Jetzt führt sie ihre Tour erstmals in ihr Heimatland: «Ein Traum, der in Erfüllung geht!»

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Caroline Dartey, zweifache Schweizer Meisterin in Rhythmischer Sportgymnastik, tanzt im Alvin Ailey Ensemble.

Seit 2021 einziges Schweizer Mitglied, Auftritt in Zürich: 23. bis 27. September.

Internationale Tournee, letztes Gastspiel in der Schweiz vor acht Jahren.

Bei uns kannst du zwei Tickets für die Premiere gewinnen

Sandra Casalini Redaktorin

Wer bei einer Tänzerin an eine kleine, zierliche Primaballerina denkt, hat noch nie eine Aufführung des Alvin Ailey American Dance Theater gesehen. Die Tänzerinnen und Tänzer sind durchtrainierte Spitzensportlerinnen und -sportler, die während ihrer knapp zweistündigen Show olympiareife Leistungen vollbringen. Kein Wunder werden sie oft als «künstlerische Athleten» bezeichnet – zumal einige von ihnen einen sportlichen Hintergrund haben.

So auch Caroline Dartey. Die 28-jährige Genferin begann im Alter von vier Jahren mit rhythmischer Sportgymnastik und ist zweifache Schweizer Meisterin in ihrer Kategorie. Nach dem Ende ihrer Karriere im Spitzensport im frühen Teenageralter sei das Tanzen «die logische Fortsetzung» gewesen, sagt Caroline. Sie begann damit am Conservatoire Populaire de Musique, Danse et Théâtre in Genf.

Eine schöne, aber auch nicht ganz einfache «Transformation», wie sie es nennt. «An meiner Haltung und meinen Bewegungen konnten alle sehen, dass ich aus dem Sport komme und nicht aus der Kunst», sagt sie lachend. «Ich musste vieles ändern, vor allem in meinem Kopf.» Der Sport gab ihr aber auch nützliche «Werkzeuge» für eine Karriere als Profitänzerin mit: Disziplin, Wille, Technik, Perfektion.

«Ich denke, das macht mich zu der Tänzerin, die ich heute bin.» Zumal Caroline Dartey schnell merkt, dass ihr die Wettkampfsituation überhaupt nicht fehlt. Im Gegenteil: «Vor Wettkämpfen war ich immer wahnsinnig nervös. Auf der Bühne bin ich viel entspannter.»

Profitänzerin statt Zahnärztin

Nach ihrem Schulabschluss ging sie mit 18 Jahren nach New York, um zu tanzen. «Ich gab mir ein Jahr, um zu schauen, wie weit ich komme.» Aus dem einen Jahr wurden zehn, Carolines Alternative – ein Studium der Zahnmedizin – ist definitiv keine Option mehr. Sie ergatterte ein Stipendium an der Ailey Dance School, tanzte nach ihrer Ausbildung im Nachwuchsensemble «Ailey II». Seit 2021 ist sie als einzige Schweizerin festes Mitglied des Alvin Ailey American Dance Theater.

Die Gruppe, 1958 als erste Schwarze Tanzgruppe der USA gegründet, ist heute sehr divers. Insgesamt 32 Mitglieder touren jeweils im Herbst durch die Welt, bevor im Winter die Heimspiele in New York stattfinden, danach gehts auf USA-Tour. Letztmals in der Schweiz war das Ensemble vor acht Jahren. «Seit ich dazugestossen bin, hab ich jedes Jahr gefragt, wann wir in meiner Heimat auftreten», so Caroline.

Jetzt ist es endlich so weit: Das Alvin Ailey American Dance Theater gastiert in Zürich. «Ich hab geschrien vor Freude, als ich davon erfuhr. Ich bin so aufgeregt!», sagt die Westschweizerin. Im Publikum werden «alle sein, die es sich irgendwie einrichten können: Familie, Freunde, solche aus dem Kindergarten und solche aus meiner alten Tanzschule. Ich freue mich sehr, endlich vor den Leuten, die mich persönlich, sportlich und tänzerisch geprägt haben, auf der Bühne zu stehen.»

Ob die Zeit für einen Abstecher nach Genf reicht, weiss Caroline noch nicht. Aber falls irgendwie möglich, steht ein Besuch in ihrer Heimatstadt zuoberst auf der Wunschliste für diesen Herbst. Was sie neben Familie und Freunden am meisten vermisst? «Den Genfersee.» Zur Not tuts ja vielleicht auch ein Spaziergang am Zürichsee, bevor Caroline Dartey wieder die Bretter betritt, die ihre Welt bedeuten.

Tickets für die Premiere gewinnen

Blick verlost 2 x 2 Tickets für die Premiere am 23. September im Theater 11 in Zürich. Erlebe die spektakuläre Show mit etwas Glück live. Einfach Formular ausfüllen und an der Verlosung teilnehmen.

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Das Alvin Ailey American Dance Theater gastiert vom 23. bis 27. September im Theater 11 in Zürich. Tickets gibts hier.

Teilnahmeschluss für das Gewinnspiel ist der 20. September 2026. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und per E-Mail benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den Teilnahmebedingungen und Datenschutzbestimmungen einverstanden.