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Tanzen im Rollstuhl
Kristina Vogel träumt von «Let's Dance»-Teilnahme

Seit einem schweren Unfall 2018 sitzt die Olympiasiegerin Kristina Vogel im Rollstuhl. Doch das soll sie nicht von ihrem grossen Traum abhalten: eine Teilnahme bei der Tanzshow «Let's Dance».
Publiziert: 18:20 Uhr
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Aktualisiert: 18:21 Uhr
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Kristina Vogel träumt noch immer von einer Teilnahme an «Let's Dance».
Foto: imago/APress

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Kristina Vogel (35) will bei «Let's Dance» im Rollstuhl tanzen
  • Sie sucht eine neue sportliche Herausforderung trotz Querschnittlähmung seit 2018
  • Vorbilder: Norwegens Birgit Skarstein tanzte 2020 in «Skal vi danse?»
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SpotOn und Sophie Ofer

Kristina Vogel (35) träumt von einer Teilnahme bei «Let's Dance» – und zwar im Rollstuhl. Im Podcast «WONDERMOM» von Natascha Ochsenknecht (61) spricht die 35-Jährige über ihren Wunsch, sich der RTL-Tanzshow zu stellen und eine neue sportliche Herausforderung anzunehmen.

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Über die Frage, welches TV-Format sie besonders reizen würde, muss Vogel nicht lange nachdenken: «Ich hätte auf alle Fälle Bock auf ‹Let's Dance›.» Besonders spannend daran fände sie es, eine völlig neue Sportart erlernen zu müssen. «Ich habe das nie gemacht, ich müsste das ja quasi auch lernen.»

Der Wettkampfgedanke spiele für die Sportlerin dabei eine grosse Rolle – sich mit anderen zu messen, aber auf ihre ganz eigene Art und Weise.

Tanzen trotz Einschränkungen

Vogel beschäftigt sich schon länger mit dem Gedanken, an «Let's Dance» teilzunehmen. Bereits 2024 hatte sie erklärt, dass sie sich einen Auftritt in der RTL-Tanzshow vorstellen könne. Damals sagte sie der «Bild»-Zeitung, sie wolle trotz ihrer körperlichen Einschränkungen eine neue Form des Ausdrucks finden.

Kristina Vogel gehört zu den erfolgreichsten deutschen Radsportlerinnen der Geschichte. Die Thüringerin gewann zahlreiche internationale Titel und wurde unter anderem zweimal Olympiasiegerin im Bahnradsport.

Ihre aktive Karriere endete jedoch nach einem schweren Trainingsunfall im Juni 2018. Bei einem Zusammenstoss mit einem anderen Fahrer erlitt Vogel eine Rückenmarksverletzung und ist seitdem querschnittgelähmt. Heute engagiert sie sich für Inklusion und ist regelmässig als Expertin sowie TV-Gast zu sehen. 

Vorbild aus Norwegen

Eine «Let's Dance»-Teilnahme von Kristina Vogel wäre ein Novum in Deutschland, aber nicht völlig ohne Vorbild. In internationalen Tanzformaten gab es bereits Kandidatinnen und Kandidaten mit Behinderungen.

Inspiration für ihren Wunsch fand Vogel in Norwegen: In der dortigen Version der Tanzshow «Skal vi danse?» nahm 2020 mit Birgit Skarstein erstmals eine Rollstuhlfahrerin teil. Die Paralympics-Siegerin zeigte gemeinsam mit ihrem Tanzpartner Philip Raabe, dass Tanzen auch im Rollstuhl möglich ist.

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