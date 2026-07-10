«Let's Dance»-Star macht Schönheitseingriff öffentlich

Vadim Garbuzov spricht öffentlich über einen Schönheitseingriff. Der «Let's Dance»-Star liess sich Haare transplantieren. Der Grund: seine wachsenden Geheimratsecken.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Tanzprofi Vadim Garbuzov (39) unterzieht sich Haartransplantation und dokumentiert Behandlung

Auf Instagram teilt er Updates, wirbt dabei für Moser Medical

100'000 Follower verfolgen seine OP-Schritte

Sophie Ofer Redaktorin People

Tanzprofi und «Let's Dance»-Star Vadim Garbuzov (39) hat sich einen gehegten Wunsch erfüllt: Der 39-Jährige hat sich einer Haartransplantation unterzogen.

Garbuzov, der sein Privatleben sonst eher bedeckt hält, erzählt seinen Fans nicht nur vom Eingriff – auf Instagram lässt er seine 100'000 Follower hautnah daran teilhaben.

«Haardichte nicht mehr so gut»

Sonst macht Vadim Garbuzov mit seinem tänzerischen Talent auf sich aufmerksam. Bei «Let's Dance» ist er bereits zweimal angetreten; für einen Sieg hat es bisher nicht gereicht. Dennoch: Der fünffache Weltmeister im Showdance Latin gilt als erfolgreich und selbstbewusst.

Doch was viele nicht ahnen: Eine ganz bestimmte Unsicherheit plagt den 39-Jährigen, nämlich seine wachsenden Geheimratsecken. Dem hat der Tänzer nun ein Ende gesetzt. Auf Instagram bespricht er ganz offen seinen jüngsten Schönheitseingriff.

«Ich habe mich für eine Behandlung entschieden, weil ich in den letzten Jahren gemerkt habe, dass meine Haare nicht mehr so voll sind», so Garbuzov in einem Video. Dann zeigt er «ein kleines Loch» an einer Stelle auf seinem Kopf. «Meine Geheimratsecken werden ein bisschen grösser; generell ist die Haardichte nicht mehr so gut.»

«Sehr, sehr wichtig»

Da er im TV-Bereich arbeite und als Performer alle Augen auf ihn gerichtet seien, sei das für ihn «sehr, sehr wichtig». Von der Behandlung erhoffe er sich, dass er sich nicht mehr so sehr um seine Haare kümmern müsse; bislang helfe er mit einem Spray nach, der lichtere Stellen kaschiere.

In seiner Instagram-Story gibt Garbuzov Updates zu seiner OP und lässt die Fans mitten im Prozess an den einzelnen Schritten teilhaben. Später meldet er sich mit einem Verband auf dem Kopf zurück: «Es ist alles super gelaufen.» Der Eingriff habe nicht wehgetan.

Die Videos postet Garbuzov in Kollaboration mit dem österreichischen Unternehmen Moser Medical, das Haartransplantationen anbietet und das der Tänzer mit seinen Videos bewirbt.