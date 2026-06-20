Profitänzer Christian Polanc ist bereit für den Bund fürs Leben. Seine Verlobung feiert natürlich auch seine ehemalige «Let's Dance»-Familie frenetisch.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Christian Polanc (48) hat sich am 12. Juni in Sarigerme (Türkei) verlobt

Das Paar teilte die Nachricht eine Woche später auf Instagram mit Fans

Die beiden lernten sich im Oktober 2024 im Türkei-Urlaub kennen

In der Türkei hatte Christian Polanc (48) seine Freundin Laura kennengelernt – und genau dort ist er nun auch vor ihr auf die Knie gegangen: Der Profitänzer, der bis 2023 für das RTL-Format «Let's Dance» im Einsatz war, hat sich verlobt. Die frohe Kunde teilte Polanc auf seinem offiziellen Instagram-Account mit seinen Fans.

Zu einer in Schwarz-Weiss gehaltenen Bildercollage des Paares heisst es: «Ein Ja für heute, ein Ja für morgen und ein Ja für den Rest unseres Lebens. Manchmal findet man im Leben einen Menschen, bei dem sich alles plötzlich richtig, alles leicht und alles vollständig anfühlt.» Man wolle fortan «in guten wie in stürmischen Zeiten» den weiteren Lebensweg gemeinsam und «Hand in Hand» beschreiten. Die Verlobung erfolgte demnach bereits am 12. Juni «in Sarigerme (Türkei), unserem Herzensort». Rund eine Woche behielt das Paar die freudige Nachricht also für sich.

Im Kommentarbereich zum Beitrag finden sich zahlreiche prominente Glückwünsche, darunter natürlich auch von der umfangreichen «Let's Dance»-Familie. Jurorin Motsi Mabuse (45) hinterliess ein «Glückwunsch» mitsamt drei Herzchen, auch Moderatorin Victoria Swarovski (32) und Tänzerin Christina Hänni (36) schickten Gratulationen.

Aus einem Urlaubsflirt wurde die Liebe fürs Leben

Seine neue Beziehung hatte Polanc im Februar des vergangenen Jahres auf Instagram öffentlich gemacht. «So dankbar und glücklich, meine Liebe gefunden zu haben! Ich freue mich auf jeden Moment mit Dir und unseren gemeinsamen Tanz des Lebens... In unserem eigenen Rhythmus», schrieb er damals zu einem Bild von sich und seiner Partnerin. Kennengelernt hatten sich die beiden im Oktober 2024 während eines Türkei-Urlaubs. «Es hat irgendwie gleich gefunkt», verriet er in einem «Gala»-Interview.

Verliebt und verlobt hat sich Christian Polanc also bereits in der Türkei. Ob auch die Hochzeit dort stattfinden wird, liess das Paar bislang offen.