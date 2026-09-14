Christina Hänni verdreht Fans mit Video die Köpfe

Darum gehts
- Christina Hänni tanzt auf Instagram in buntem Outfit und sorgt für Stimmung
- Fans hoffen nach ihrem Clip auf ein Comeback bei «Let's Dance» 2027
- RTL berücksichtigte Hänni 2026 nicht, Fans zeigten grosse Enttäuschung
Im knalligen gelb-blauen Outfit und mit bester Laune bringt Profitänzerin Christina Hänni (36) Partystimmung auf Instagram. Mit ihren feurigen Dancemoves macht sie kurzerhand den Sonntagmorgen zum Samstagabend. «Showgirl Mommy hat ihre Club-Outfits wieder an», verkündet sie humorvoll und warnt ihre Follower, sich besser «in Acht» zu nehmen.
Tanzend durch die «Terrible Two»
Der ausgelassene Clip bietet einen erfrischenden Einblick ins Leben der Mutter einer kleinen Tochter. Erst kürzlich hatte die Ehefrau von Luca Hänni (31) offen über die kräftezehrende Realität ihres Mami-Alltags gesprochen. Sichtlich erschöpft gab die Tänzerin zu, sowohl mental als auch körperlich an ihre Grenzen zu stossen.
Doch Aufgeben kommt für die Powerfrau nicht infrage: Mit dem neuen Tanzvideo bringt sie frischen Wind in ihren Alltag und verbreitet gute Laune. Ihre Fans reagieren begeistert und überhäufen sie mit positiven Kommentaren.
Comeback bei «Let's Dance»?
Unter dem Tanzvideo brennt vielen Followern vor allem jedoch eine ganz bestimmte Frage auf den Nägeln: Wann wirbelt Christina wieder über das TV-Parkett? Anfang des Jahres hatte die Tänzerin bekannt gegeben, dass sie 2026 von RTL nicht für «Let's Dance» berücksichtigt wurde. Die Entscheidung des Senders sorgte bei ihrer Fanbase für grosse Enttäuschung.
Angespornt durch den leidenschaftlichen Instagram-Clip hoffen viele nun umso mehr auf eine Rückkehr im Jahr 2027. Eine konkrete Antwort, ob sie bald wieder im Fernsehen zu sehen sein wird, konnte sie ihrer Community zwar noch nicht geben – dass sie die Bühne und das Tanzen liebt, beweist dieser Sonntagmorgen jedoch einmal mehr.