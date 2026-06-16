Lauren Grüniger dominierte die Schweizer Meisterschaften 2026 in Zürich mit fünf Goldmedaillen. Als erste Schweizer Athletin der Rhythmischen Gymnastik verteidigte sie ihren Titel und bereitet sich nun auf die WM vor.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Lauren Grüniger (19) gewinnt alle Goldmedaillen bei Schweizer Meisterschaften 2026

Erste Schweizer Einzelgymnastin, die ihren Meistertitel verteidigt

Weltmeisterschaften in Frankfurt am Main: 12.–16. August 2026

Oliver Dütschler

Lauren Grüniger (19) dominierte die Schweizer Meisterschaften 2026 in der Rhythmischen Gymnastik in Zürich. Die Glarnerin gewann den Mehrkampf überlegen und holte sich zudem auch mit allen vier Handgeräten – Reifen, Ball, Keulen und Band – jeweils die Goldmedaille.

Die junge Gymnastin konnte als erste Schweizer Einzelgymnastin den Titel erfolgreich verteidigen.

Sie wird die Schweiz auch bei den Weltmeisterschaften in Frankfurt am Main (12.-16. August) vertreten. Doch zuvor stehen noch die Jahresprüfungen (Jura) an der Universität Zürich an.