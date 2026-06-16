Darum gehts
KI-generiert, redaktionell geprüft
- Lauren Grüniger (19) gewinnt alle Goldmedaillen bei Schweizer Meisterschaften 2026
- Erste Schweizer Einzelgymnastin, die ihren Meistertitel verteidigt
- Weltmeisterschaften in Frankfurt am Main: 12.–16. August 2026
Oliver Dütschler
Lauren Grüniger (19) dominierte die Schweizer Meisterschaften 2026 in der Rhythmischen Gymnastik in Zürich. Die Glarnerin gewann den Mehrkampf überlegen und holte sich zudem auch mit allen vier Handgeräten – Reifen, Ball, Keulen und Band – jeweils die Goldmedaille.
Die junge Gymnastin konnte als erste Schweizer Einzelgymnastin den Titel erfolgreich verteidigen.
Sie wird die Schweiz auch bei den Weltmeisterschaften in Frankfurt am Main (12.-16. August) vertreten. Doch zuvor stehen noch die Jahresprüfungen (Jura) an der Universität Zürich an.