Problèmes techniques sur un vol Edelweiss. Un Airbus qui se dirigeait vers la Croatie a dû faire demi-tour au-dessus de Venise. Entre-temps, l'avion a déjà atterri à Zurich.

Un vol Edelweiss à destination de Split fait soudain demi-tour

Un vol Edelweiss à destination de Split fait soudain demi-tour

En bref Le vol Edelweiss WK 438 a décollé de Zurich à destination de Split.

L'Airbus a fait demi-tour à Venise en raison de problèmes techniques.

La nature du problème reste inconnue ; il a atterri normalement à Zurich.

Wiebke Köhne

Un vol parti de Zurich à destination de Split en Croatie semble avoir rencontré des difficultés techniques ce samedi 10 octobre. Il s'agirait du vol WK 438 de la compagnie Edelweiss, qui avait décollé de Kloten à 11h30. L'avion n'est pas arrivé jusqu'à destination, car comme nous le confirme un porte-parole d'Edelweiss, l'avion a dû faire demi-tour au-dessus de Venise en raison d'un problème technique.

Le porte-parole n'a pas précisé de quel type de difficultés techniques il s'agissait. L'avion aurait entre-temps atteint l'aéroport de Zurich et a pu y atterrir tout à fait normalement.