Un vol Edelweiss à destination de Split fait soudain demi-tour

En bref
- Le vol Edelweiss WK 438 a décollé de Zurich à destination de Split.
- L'Airbus a fait demi-tour à Venise en raison de problèmes techniques.
- La nature du problème reste inconnue ; il a atterri normalement à Zurich.
Wiebke Köhne
Un vol parti de Zurich à destination de Split en Croatie semble avoir rencontré des difficultés techniques ce samedi 10 octobre. Il s'agirait du vol WK 438 de la compagnie Edelweiss, qui avait décollé de Kloten à 11h30. L'avion n'est pas arrivé jusqu'à destination, car comme nous le confirme un porte-parole d'Edelweiss, l'avion a dû faire demi-tour au-dessus de Venise en raison d'un problème technique.
Le porte-parole n'a pas précisé de quel type de difficultés techniques il s'agissait. L'avion aurait entre-temps atteint l'aéroport de Zurich et a pu y atterrir tout à fait normalement.
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