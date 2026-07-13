Un Boeing 777 a interrompu son vol Zurich-Singapour samedi en raison d'une anomalie technique. L'avion a largué 74 tonnes de kérosène au-dessus de l'Allemagne avant d'atterrir en urgence à Zurich.

Un avion de Singapore Airlines largue 74 tonnes de kérosène, avant d'atterrir en urgence à Zurich

Un avion de Singapore Airlines largue 74 tonnes de kérosène, avant d'atterrir en urgence à Zurich

Leo Vonlanthen Journaliste Blick

Samedi, un Boeing 777 de Singapore Airlines reliant Zurich à Singapour a été contraint de revenir à son point de départ après un incident technique. Avant son atterrissage d'urgence à Zurich, l'équipage a effectué un largage de 74 tonnes de kérosène au-dessus de l'Allemagne voisine afin d'alléger l'appareil, rapportent les titres de Tamedia.

L'avion avait quitté Kloten peu après midi et se trouvait au-dessus de la Suisse orientale lorsqu'un problème est apparu. Les pilotes ont alors modifié leur trajectoire.

L'appareil a effectué plusieurs boucles et – aussi surprenant que cela puisse paraître – a continué à prendre de l'altitude. Puis, après s'être dirigé dans un premier temps vers le sud de l'Allemagne, l'appareil s'est finalement posé vers 13h10 sur la piste 16, la plus longue de l'aéroport de Zurich.

Une prise d'altitude parfaitement calculée

Celle-ci est notamment utilisée pour les situations nécessitant une prise en charge prioritaire. Comme le veut la procédure lors d'un retour peu après le décollage, les pompiers étaient présents à l'arrivée afin de prévenir un potentiel embrasement lié au freinage d'urgence.

L'incident a visiblement été causé par une anomalie affectant les commandes de vol. L'avion a toutefois continué de prendre de l'altitude malgré la décision d'interrompre le vol, afin de réaliser un «fuel dump», le fameux largage de kérosène, autorisé sur certains gros-porteurs comme le Boeing 777.

Effectuée à haute altitude, cette vidange permet au carburant de s'évaporer presque entièrement avant d'atteindre le sol. En Suisse, ce type de manœuvre demeure rarissime et ne survient tout au plus que quelques fois par an.