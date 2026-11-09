ATS Agence télégraphique suisse
Un incendie s'est déclaré lundi soir au centre fédéral pour requérants d'asile de la ville de Zurich. Quatre personnes ont été transportées à l'hôpital pour une intoxication aux fumées, a indiqué le service de protection civile et de secours de Zurich à Keystone-ATS.
L'incendie a pu être rapidement maîtrisé. Vers 19h, les opérations pour désenfumer les locaux étaient encore en cours. Auparavant, un important dispositif, comprenant les services de secours, les pompiers et la police, avait été déployé sur place. La police municipale de Zurich avait reçu l'appel d'urgence vers 17h, avait indiqué précédemment une porte-parole.
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