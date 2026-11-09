Un centre pour requérants d'asile à Zurich a pris feu lundi soir. Quatre personnes ont été intoxiquées par la fumée et transportées à l'hôpital. La situation, signalée à 17h, a nécessité un important déploiement des secours.

Un incendie s'abat sur un centre fédéral d'asile à Zurich

Un incendie s'abat sur un centre fédéral d'asile à Zurich

ATS Agence télégraphique suisse

Un incendie s'est déclaré lundi soir au centre fédéral pour requérants d'asile de la ville de Zurich. Quatre personnes ont été transportées à l'hôpital pour une intoxication aux fumées, a indiqué le service de protection civile et de secours de Zurich à Keystone-ATS.

L'incendie a pu être rapidement maîtrisé. Vers 19h, les opérations pour désenfumer les locaux étaient encore en cours. Auparavant, un important dispositif, comprenant les services de secours, les pompiers et la police, avait été déployé sur place. La police municipale de Zurich avait reçu l'appel d'urgence vers 17h, avait indiqué précédemment une porte-parole.