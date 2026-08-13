Des baigneurs ont découvert une grenade à main active dans la Limmat à Zurich jeudi matin. L'objet, provenant de l'ex-Yougoslavie, a été récupéré et détruit en toute sécurité par des experts.

Des baigneurs trouvent une grenade à main dans la Limmat

Des baigneurs trouvent une grenade à main dans la Limmat

ATS Agence télégraphique suisse

Des baigneurs ont découvert jeudi une grenade à main dans la Limmat, dans la piscine fluviale de l'Unterer Letten, en ville de Zurich. L'objet – une grenade active provenant de l'ex-Yougoslavie – a été mis au jour par la baisse des eaux. Personne n'a été blessé.

Les baigneurs ont signalé jeudi matin la présence de la grenade au fond de la rivière, selon la police municipale zurichoise. Des plongeurs de la police fluviale ont alors effectué une reconnaissance sur place et confirmé qu'il s'agissait bien d'une grenade à main.

Détonnée en toute sécurité

L'objet se trouvait à environ un mètre du rivage. Il a émergé en raison du faible niveau actuel de la Limmat. Comme il est d'usage en pareil cas, des spécialistes de l'unité de déminage et de neutralisation des explosifs et munitions de l'armée suisse sont intervenus, en collaboration avec la police fluviale municipale.

La grenade à main active originaire de l'ex-Yougoslavie a été récupérée peu après 15h30, selon le communiqué de police. L'Institut médico-légal de Zurich, appelé sur les lieux, l'a ensuite transportée à bord d'un véhicule spécial pour la faire détoner en toute sécurité. Pendant l'opération de récupération, le secteur concerné de la Limmat à hauteur de l'Unterer Letten a été bouclé par mesure de sécurité.