Le business des appartements d'affaires est en plein essor à Zurich. L'entrepreneuse immobilière Dijana Zeindler propose un 4,5 pièces qui coûte 7500 francs par mois. Elle explique le modèle commercial derrière ce logement et tente de justifier son loyer exorbitant.

Cette entrepreneuse tente de justifier un loyer de 7500 francs pour un 4,5 pièces à Zurich

Cette entrepreneuse tente de justifier un loyer de 7500 francs pour un 4,5 pièces à Zurich

1/4 A Zurich, cet appartement de 4,5 pièces est loué pour 7500 francs. Photo: Screenshot Homegate

Patrik Berger

Les appartements d'affaires sont très à la mode dans le secteur immobilier. Et les investisseurs l'ont bien compris. Les entreprises qui proposent des appartements meublés, à court terme et pour une durée limitée, se font donc de plus en plus nombreuses, y compris à Zurich. Certains propriétaires vont même jusqu'à expulser leurs locataires pour transformer leurs logements en Airbnb.

Ces offres s'adressent surtout à des hommes d'affaires fortunés ou à des touristes aisés. Les loyers sont donc très élevés. Les locaux ne les apprécient guère, car ces appartements assèchent encore davantage un marché du logement déjà en surchauffe.

Dernier exemple en date? Un appartement de 4,5 pièces et 120 mètres carrés à Zurich loué pour la coquette somme de 7500 francs par mois. C'est le double de ce qui se pratique habituellement dans le secteur, comme le montre un coup d'œil sur les données statistiques de la Ville de Zurich.

Situé sur une rue très bruyante

Et cet appartement a tout ce qu'il faut: de la machine à laver au lave-vaisselle en passant par un petit balcon avec vue sur le Hardbrücke. Le wifi est inclus et il est possible de louer une place de parc pour 250 francs supplémentaires par mois. L'appartement est en outre nettoyé deux fois par semaine. Dans l'annonce, le logement est présenté comme «l'incarnation du confort urbain» avec «un mélange parfait de style et de fonctionnalité», qui offre une «expérience de vie de classe premium».

L'emplacement? Central, à 200 mètres de la place Escher-Wyss. Mais tout sauf calme et idyllique, malgré la proximité de la Limmat, car l'appartement se trouve directement à côté de la Rosengartenstrasse, l'une des rues les plus fréquentées et les plus bruyantes de Zurich. L'annonce précise que «l'appartement se trouve à proximité immédiate de la pittoresque Limmat et offre une combinaison parfaite entre une vie urbaine animée et un espace de détente proche de la nature».

«Des prix habituels pour le marché»

L'un de ces appartements est proposé par Dijana Zeindler et sa société Cosmopolitan Apartments, basée à Freienbach, dans le canton de Schwytz. «Nos appartements, axés sur la location à long terme, offrent aux travailleurs internationaux le logement et la possibilité d'arriver en Suisse, de s'intégrer et de chercher une solution de logement durable pour eux et leurs familles», explique-t-elle à Blick.

Elle justifie le loyer élevé de 7500 francs par mois de la manière suivante: «Les loyers de nos biens correspondent au niveau de prix habituel du marché pour les appartements meublés, qui comprennent tous les frais annexes occasionnés, ainsi que les services supplémentaires comme par exemple le nettoyage et internet.» La «demande élevée et constante» confirme que l'offre est perçue comme appropriée et justifiée.

Dijana Zeindler propose actuellement 28 autres objets à des prix très élevés. Situés à Zurich, la fourchette de prix va de 2990 francs pour un studio de 23 mètres carrés à un appartement de 3,5 pièces pour 7490 francs, en passant par un appartement de 6,5 pièces pour 10'290 francs par mois.