1/5 Les défense des appartements des immeubles «Sugus» ont fait les gros titres dans toute la Suisse. Photo: Ralph Donghi

Robin Wegmüller

En décembre 2024, plus de 100 locataires zurichois ont reçu une lettre particulièrement désagréable. La propriétaire, Regina Bachmann, a récemment hérité de trois bâtiments dits «Sugus», qui désignent un ensemble de neuf immeubles colorés situés dans le quartier de Röntgenareal, à Zurich. Ils sont nommés ainsi en référence aux bonbons suisses en raison de leurs façades vives. Mais aujourd'hui, elle veut transformer ces appartements bon marché en appartements d'affaires. Et un rapide coup d'œil sur Airbnb montre qu'elle a déjà pris les choses en main.

Plusieurs appartements sont déjà à louer temporairement, comme l'a d'abord rapporté le portail en ligne «Republik». Et ce, à un prix bien supérieur à celui de l'ancien loyer. «Bienvenue dans ton vaste appartement design dans le quartier branché de Zurich», peut-on lire par exemple dans une annonce. L'appartement de 4,5 pièces peut accueillir six personnes. «Idéal pour les familles, les groupes d'amis ou les équipes de travail», poursuit la description.

Si quelqu'un le réserve pour un mois entier, il devra payer près de 14'000 francs en septembre. A titre de comparaison, toujours selon «Republik», l'appartement coûtait 1900 francs par mois avant l'appel d'offres d'Airbnb. La propriétaire pourrait donc gagner sept fois plus. Comme c'est souvent le cas sur Airbnb, l'annonce de l'appartement est rédigée en anglais. Idéal pour attirer des hôtes étrangers à fort pouvoir d'achat.

Déjà entièrement meublés

L'offre émane de la société Residence Services GmbH de Küsnacht. Au total, cette société propose 42 appartements sur Airbnb. Parmi eux, il y a au moins trois autres appartements «Sugus».

On ne sait pas pour combien d'appartements Regina Bachmann cherche de nouveaux locataires via Airbnb. Selon «Republik», plusieurs locataires ont observé au cours des deux dernières semaines comment des appartements vides étaient meublés. En outre, des caméras et des appareils ont été installés afin d'obtenir l'accès à la maison «Sugus» par code.

Un locataire a indiqué au portail en ligne qu'à ce jour, entre 12 et 15 appartements ont été nouvellement meublés. Certains d'entre eux auraient fait l'objet d'une annonce temporaire sur ImmoScout24.

Où en est le litige?

Les résiliations de décembre dernier ont fait la Une des journaux. Des locataires en colère et des personnes de soutien ont ensuite manifesté devant les maisons «Sugus». Selon la «NZZ», pratiquement tous les locataires concernés n'acceptent pas cette expulsion. En juin, les premières négociations ont eu lieu devant le tribunal des baux de Zurich. L'autorité de conciliation a qualifié les premières résiliations d'«abusives». Une décision qui va dans le sens des locataires.

Sans accord, les cas seront ensuite portés devant le tribunal. On ne sait pas exactement où en sont les négociations pour le moment, mais une chose est sûre, environ 30 des 100 locataires ont renoncé à une procédure contre Regina Bachmann ou vivent entre-temps dans un nouvel appartement. C'est la seule raison pour laquelle des appartements sont libres et que la propriétaire peut désormais les proposer sur des plateformes de réservation.