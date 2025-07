Les expulsions locatives explosent en Suisse romande!

Les expulsions de locataires battent de nouveaux records en Suisse romande (Illustration). Photo: Shutterstock

1 Expulsions en rafale en Suisse romande

En Suisse romande, les expulsions de locataires se multiplient. Dans plusieurs villes, les expulsions forcées ont atteint des niveaux inédits, selon la «Tribune de Genève» et «24 heures». A Renens, elles ont bondi de 12% en 2024; à Genève, la police est intervenue 239 fois, un record. «Les hausses de loyer – injustifiées dans une écrasante majorité des cas – et la diminution de la capacité financière des classes moyennes sont les deux principales explications à ce phénomène», selon Fabrice Berney, secrétaire général de l'Asloca Vaud. Le cadre légal permet une expulsion rapide après 30 jours de mise en demeure. A Berne, le conseiller national socialiste genevois Christian Dandrès a tenté d’alerter en 2023, déjà, sur le sujet. Mais le Conseil fédéral a répondu que le droit cantonal prévaut.

2 Genève pourrait perdre des milliers d’emplois

Les agences de l’ONU font face à une crise budgétaire majeure, pouvant entraîner la suppression de 20’000 à 30’000 emplois, principalement à Genève, écrit la «Tribune de Genève». La réduction drastique de l’aide internationale américaine, qui a supprimé un crédit de 400 millions pour l’ONU, en est le principal déclencheur. Le 1,5 milliard de dollars d’arriérés de cotisations des Etats-Unis pour 2025 est un élément aggravant. A cela s’ajoutent les retards de paiement de 41 Etats membres et la baisse des dons volontaires. Par ailleurs, la réforme UN80 voulue par le secrétaire général de l'ONU «est devenue le cadre d’une réduction systémique des effectifs plutôt que la réforme de l’efficacité initialement envisagée», selon Wayan Vota de Career Pivot, qui a recensé les emplois menacés dans les agences onusiennes. La plateforme Devex signale elle une chute de 43% des recrutements.

3 Des fonds publics pour un lobby nucléaire?

Le gouvernement cantonal zougois a attribué 5000 francs issus du fonds de la loterie à la section cantonale de l’Aktion für vernünftige Energiepolitik Schweiz (Aves) pour l'organisation d'un évènement anniversaire, rapporte Blick. AVES, considérée comme favorable au nucléaire, y a défendu des positions énergétiques. Le conseiller fédéral UDC Albert Rösti était l’invité vedette de la manifestation. La subvention a été classée comme projet d’utilité publique, bien que les directives interdisent le financement de projets à contenu politique. Le directeur des finances zougois, Heinz Tännler, a justifié le versement en invoquant l’orientation idéelle de l’Aves. Le politicien écologiste Luzian Franzini a vivement critiqué cette décision, la jugeant «complètement discutable».

4 Le géant de l’armement Rheinmetall s’agrandit à Zurich

Le groupe d’armement allemand Rheinmetall investit massivement dans son site suisse de Zurich-Oerlikon, selon les titres alémaniques de Tamedia. La filiale du groupe Air Defence prévoit de créer environ 600 nouveaux emplois, ce qui représenterait un doublement de ses effectifs. Cette expansion est motivée par la forte demande pour le système de défense aérienne Skyranger, développé et produit à Zurich. Des commandes en provenance d’Autriche, d’Allemagne et du Danemark ont déjà été enregistrées. Les livraisons passeront par l’Allemagne, les munitions étant fabriquées là-bas et non pas en Suisse.

5 Paléo 2025: 120 artistes, des records et des exclusivités

Les organisateurs du Paléo Festival tiennent leur traditionnelle conférence de presse ce lundi, à la veille du début de la 48e édition du plus grand festival de Suisse. Jusqu'à samedi se produiront 120 artistes venus d'une trentaine de pays, dont environ 80% n'ont encore jamais occupé une des scènes de la plaine de l'Asse. Basé sur un ADN éclectique, le festival de Nyon n'en présentera pas moins certaines affiches, entre rock (Queens of the Stone Age, Sex Pistols), rap (Will Smith, Macklemore, Ninho & Niska), chanson française (Clara Luciani, Zaho de Sagazan, Soprano) ou électro (David Guetta, Justice). Si les 200'000 billets se sont déjà écoulés dès le printemps en 13 minutes en ligne, pulvérisant le record de 2024 avec ses 21 minutes,1500 billets seront mis en vente chaque matin pendant le festival, sur paleo.ch à 09h, pour le soir même. Aucun billet ne sera vendu aux caisses.