1/7 Le conseiller fédéral UDC Albert Rösti était l'invité du jubilé de l'Aves à Zoug. (Photo d'archives) Photo: keystone-sda.ch

Sven Altermatt

Le ministre de l’Energie, Albert Rösti, était l’invité vedette de la section zougoise de l’Aves, une organisation engagée pour une politique énergétique «raisonnable» en Suisse. Réunie au théâtre Casino de Zoug au printemps 2024 pour fêter ses 40 ans, la section locale a accueilli le conseiller fédéral UDC, ancien président de la faîtière nationale. Cette organisation a été considérée pendant des années comme la voix du lobby nucléaire.

L'organisation de l'événement a été soutenue à hauteur de 5000 francs par le fonds de la loterie cantonal. L'événement de l'Aves a été défini comme «projet d'utilité publique». C'est d'ailleurs ce que montre le décompte des autorités zougoises qui vient d'être présenté. Le responsable? Le conseiller d'Etat UDC Heinz Tännler, à la direction des finances.

L'argent des loteries ne doit par servir aux projets politiques

Mais ce financement soulève des questions. En effet, selon la Constitution fédérale, l'argent des loteries ne peut être utilisé qu'à des fins d'utilité publique. Les directives des autorités zougoises précisent même explicitement qu'«aucun soutien ne sera accordé à des projets à contenu politique, religieux ou idéologique».

Pourtant, cette organisation se positionne très clairement «en matière de politique énergétique». Elle met en garde contre un approvisionnement en électricité incertain sans énergie nucléaire, critique un «subventionnement inefficace des nouvelles énergies renouvelables en Europe» et se plaint du débat sur l'énergie marqué par la «planification étatique».

Comment expliquer ce financement?

Pourquoi l'argent a-t-il été versé à une association qui affiche clairement sa position en matière de politique énergétique? A Zoug, les directions peuvent attribuer de manière autonome jusqu'à 10'000 francs issus du fonds de la loterie, la responsabilité incombe au Conseil d'Etat concerné.

Le directeur des finances Heinz Tännler défend le soutien apporté à la manifestation à laquelle il a lui-même participé. Selon lui, la branche zougoise de l'organisation est une association à but idéal, neutre sur le plan politique et confessionnel. «Son engagement se fait de manière désintéressée pour le bien de la collectivité», a-t-il déclaré à Blick.

Pour Heinz Tännler, cette organisation fait également «des recommandations sur les projets de politique énergétique à l'attention des politiques et des électeurs». Il ajoute même que «l'objectivation du débat en matière de politique énergétique est au cœur de ses efforts».

L'Aves considère son action comme étant d'utilité publique. Selon ses statuts, elle s'engage «dans le cadre de l'économie de marché libre pour un approvisionnement énergétique sûr, économique et durable». Son objectif se résume à «un mix électrique aussi écologique que possible et indépendant de l'étranger, dans lequel l'énergie hydraulique et l'énergie nucléaire jouent un rôle décisif».

Lors de l'événement, les discussions politiques ont été animées. Selon le texte de son discours, le président de l'association, Rudolf Balsiger, a par exemple critiqué le fait que les Vert-e-s «dictent la direction future de la politique énergétique sans être contredits, en ignorant la physique et l'économie». La manifestation a par ailleurs fait de la publicité pour l'initiative «Blackout».

«Il est effrayant que le lobby nucléaire encaisse ces fonds»

Les Vert-e-s zougois expriment de vives critiques. «Il est effrayant que le lobby nucléaire encaisse ces fonds», déclare à Blick le député cantonal Luzian Franzini. Selon lui, l'organisation «n'est pas politiquement neutre, mais représente une politique énergétique de droite qui pousse au nucléaire». Il estime que le fait que la manifestation ait été cofinancée par des fonds de la loterie est «très douteux».

Luzian Franzini renvoie à des décisions antérieures des autorités zougoises. En 2019, une demande des Jeunes Alternatifs de Zoug a été rejetée. Il s'agissait également d'un événement pour célébrer un jubilé. Raison invoquée? La manifestation ne poursuivait pas de but caritatif et n'était que partiellement d'utilité publique.

En 2020, la demande d'un comité interpartis a également été rejetée. Il avait demandé des fonds de la loterie pour un podium sur la votation sur les avions de combat. Le financement de telles manifestations a été strictement refusé à Zoug, en référence au «principe de neutralité politique». «Il faut appliquer correctement le règlement pour tout le monde», affirme Luzian Franzini, également secrétaire général des Vert-e-s suisses.

Le prochain invité?

Depuis 2018, l'Aves n'existe plus qu'au niveau cantonal. Après l'adoption de la loi sur l'énergie, l'organisation faîtière nationale s'est dissoute, mais la section zougoise est toujours active aujourd'hui. Des représentants de différents partis bourgeois siègent au comité directeur.

Interrogé sur la décision d'attribution, le président, Rudolf Balsiger, a déclaré qu'il ne s'exprimerait pas à ce sujet. L'association a demandé au canton de soutenir la manifestation du jubilé sans mentionner de montant concret. Il n'a pas été précisé de quelle source les fonds pouvaient provenir. «C'est au gouvernement seul de décider», dit-il. Nous sommes «reconnaissants pour toute contribution, car en tant que petite association, nous atteignons les limites de nos possibilités».

En automne prochain, la section zougoise organisera à nouveau une manifestation à caractère politique. Il s'agira de l'accord controversé sur l'électricité avec l'Union européenne (UE). L'orateur sera cette fois-ci le conseiller d'Etat Heinz Tännler lui-même.