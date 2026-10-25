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Seulement deux bureaux ouverts en Suisse
A Zurich, Brésiliens et Serbes patientent des heures sous la pluie pour accéder aux urnes

Des centaines d’électeurs brésiliens et serbes ont patienté dimanche à Zurich pour voter. En Suisse, seuls deux bureaux sont ouverts pour chacun de ces scrutins, alors que le Brésil élit son président et la Serbie son Parlement.
Publié: il y a 26 minutes
Près de 27'000 Brésiliens sont inscrits sur les listes électorales en Suisse, dont quelque 15'100 à Zurich et 11'900 à Genève.
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

De longues files d'attente se sont formées dimanche à Zurich pour les élections au Brésil et en Serbie. Des centaines de Brésiliens ont patienté sous la pluie devant le Palais des congrès, tandis que des électeurs serbes affluaient devant leur consulat.

Près de 27'000 Brésiliens sont inscrits sur les listes électorales en Suisse, dont quelque 15'100 à Zurich et 11'900 à Genève, les deux seuls centres de vote du pays. Les électeurs brésiliens du Tessin doivent notamment se déplacer jusqu'à Zurich pour exercer leur droit de vote.

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Le second tour de la présidentielle oppose le président sortant Luiz Inácio Lula da Silva à Flávio Bolsonaro, fils de l'ancien chef de l'Etat Jair Bolsonaro. Ce dernier avait devancé Lula de plus de deux millions de voix au premier tour. Les premiers résultats sont attendus peu après minuit, heure suisse.

Deux bureaux pour les électeurs serbes

Du côté serbe, l'affluence pourrait s'expliquer en partie par le nombre limité de bureaux de vote. Selon Le Temps, les 4525 électeurs inscrits en Suisse ne disposent que de deux lieux pour voter, à Berne et à Zurich, contre quatre auparavant. Aucun bureau n'a été ouvert en Suisse romande ni au Tessin.

La communauté serbe compte quelque 60'000 ressortissants en Suisse, selon le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE). Dans son édition de vendredi, Le Temps faisait état de la colère de certains électeurs, confrontés à des difficultés d'inscription ou contraints à de longs déplacements pour participer au scrutin.

En Serbie, quelque 6,4 millions d'électeurs sont appelés à renouveler les 250 sièges du Parlement lors de législatives anticipées. Les sondages annoncent un scrutin serré entre le Parti progressiste serbe (SNS), au pouvoir, et la liste «Les étudiants vaincront», issue du mouvement de contestation né après l'effondrement meurtrier de l'auvent de la gare de Novi Sad, en novembre 2024.

L'enjeu est crucial pour Aleksandar Vučić, qui domine la vie politique serbe depuis 2012. L'ancien président a démissionné fin septembre dans l'espoir de devenir Premier ministre en cas de victoire de son parti. Les bureaux de vote fermeront à 20h00. Les premiers résultats significatifs sont attendus en fin de soirée.

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