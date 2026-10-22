Au Brésil, Lula a demandé ce mercredi au Tribunal supérieur électoral d'invalider la candidature de Flavio Bolsonaro, l'accusant d'abus de pouvoir économique et d'utilisation abusive des réseaux sociaux.

Lula demande la révocation de la candidature de Flavio Bolsonaro

Lula demande la révocation de la candidature de Flavio Bolsonaro

AFP Agence France-Presse

L'équipe de campagne du président sortant Lula a demandé mercredi à la justice brésilienne d'annuler la candidature de Flavio Bolsonaro à l'élection présidentielle, après que son adversaire a fait la même chose la veille. Le recours déposé devant le Tribunal supérieur électoral (TSE) mercredi invoque un «abus de pouvoir économique et une utilisation abusive des réseaux sociaux» par Flavio Bolsonaro, le sénateur conservateur et rival du candidat de gauche Luiz Inácio Lula da Silva, a constaté l'AFP.

Comme annoncé la veille par les équipes de Lula, il demande la disqualification de Flavio Bolsonaro au motif qu'il «bénéficie» d'une «manipulation algorithmique» de Meta, une «ingérence» jugée défavorable à la campagne du président sortant. Meta, la maison mère de Facebook, Instagram ou WhatsApp nie ces accusations. Elle avait toutefois reconnu la semaine dernière l'existence d'«incidents» techniques n'affectant pas seulement le Brésil.

Les réseaux sociaux se sont révélés un champ de bataille majeur avant le second tour dimanche, annoncé serré par les sondages. Dans ce contexte, les avocats de Flavio Bolsonaro ont déposé dès mardi un recours devant le TSE pour «abus de pouvoir» de la part de Lula, a pu lire l'AFP. Il l'accuse d'avoir diffusé massivement sur WhatsApp des contenus promouvant les actions de son gouvernement, en pleine période électorale.