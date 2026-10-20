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«Ingérence» de Meta invoquée
Le camp Lula demande à la justice d'annuler la candidature de Bolsonaro

Le camp Lula a saisi mardi la justice brésilienne pour annuler la candidature de Flavio Bolsonaro. Une demande motivée par des soupçons d'ingérence de Meta en défaveur du président sortant.
Publié: il y a 2 minutes
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Flavio Bolsonaro (g) et Lula (d.) se sont livrés à un débat véhément dimanche.
Photo: IMAGO/Brazil Photo Press
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AFP Agence France-Presse

Le camp Lula va demander mardi à la justice d'annuler la candidature de Flavio Bolsonaro, son rival de la présidentielle au Brésil, a indiqué une source de l'équipe du président de gauche, en invoquant une «ingérence» de Meta.

Le recours qui sera présenté au Tribunal supérieur électoral (TSE) pour annuler la candidature du sénateur de droite est motivé par une «manipulation algorithmique» de la part du géant américain de la tech visant à nuire à Luiz Inacio Lula da Silva, selon cette source sous couvert d'anonymat.

La campagne de Lula a accusé la plateforme américaine de restreindre la circulation de ses contenus sur Instagram et WhatsApp. Flavio Bolsonaro, sénateur de 45 ans, est favori du second tour de la présidentielle dimanche. Au premier tour, il avait créé la surprise en terminant en tête, avec 47% des suffrages, contre 45% pour Lula, qui brigue un quatrième mandat non consécutif à bientôt 81 ans.

Meta dit avoir fourni les preuves

Meta a toujours nié tout parti pris dans les élections. La compagnie américaine a reconnu des problèmes comme la désactivation par erreur d'annonces de campagne de Lula, mais a évoqué des «incidents» techniques n'affectant pas seulement le Brésil. Des représentants de Meta et les avocats des deux campagnes doivent participer mardi à une réunion au TSE, a indiqué le tribunal à l'AFP.

Lundi, le Tribunal supérieur électoral (TSE) avait donné au géant américain de la tech un délai de 24 heures pour démontrer qu'il avait adopté ces mesures, sous peine d'une amende d'environ 200'000 dollars par jour. Mardi, la compagnie a assuré sur son site internet avoir «conclu la mise en place des mesures pour satisfaire aux demandes du TSE».

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