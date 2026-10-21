Flávio Bolsonaro demande à la justice brésilienne d'annuler la candidature de Lula. Il l'accuse de propagande abusive via un compte WhatsApp durant la campagne présidentielle.

Bolsonaro réclame à son tour l'annulation de la candidature de Lula pour propagande

Bolsonaro réclame à son tour l'annulation de la candidature de Lula pour propagande

Pour «abus de pouvoir»

AFP Agence France-Presse

Le candidat au second tour de la présidentielle brésilienne, Flávio Bolsonaro, a demandé mardi à la justice d'annuler la candidature de son rival, le président Lula, l'accusant de propagande abusive sur un compte gouvernemental WhatsApp.

Le recours déposé devant le Tribunal supérieur électoral par les avocats du sénateur de droite, consulté par l'AFP, évoque un «abus de pouvoir» de la part du dirigeant de gauche, Luiz Inácio Lula da Silva, qui aurait procédé via la plateforme à une diffusion massive de contenus sur les actions du gouvernement, en période électorale.