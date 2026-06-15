Le chef-lieu zougois se porte très bien financièrement. Il enregistre des excédents de plusieurs millions de francs. Une partie de cet argent pourrait être redistribué à la population afin de favoriser le commerce local.

Dans la ville de Zoug, chaque habitant pourrait recevoir un bon de 1000 francs

Dans la ville de Zoug, chaque habitant pourrait recevoir un bon de 1000 francs

Ce n’est un secret pour personne, le canton de Zoug est riche. Ses habitants en profitent notamment grâce à des impôts et des primes d’assurance maladie relativement bas. La ville de Zoug affiche elle aussi une excellente santé financière, avec des excédents de plusieurs millions de francs. Mais les responsables politiques ne s’accordent pas sur la manière de redistribuer cet argent à la population, comme l’a relevé le média en ligne «Zentralplus»

Les comptes annuels du chef-lieu zougois se sont soldés par un excédent d’environ 98,3 millions. Un léger déficit de 0,5 million était pourtant prévu. Ce résultat nettement positif s’explique en partie par des recettes fiscales élevées. La population devrait désormais en bénéficier. Reste à savoir sous quelle forme.

Le groupe parlementaire ALG-CSP, qui réunit les élus de l'Alternative – les Verts du canton de Zoug (ALG) et du Parti chrétien-social (CSP), propose de redistribuer un tiers de l’excédent aux habitants sous forme de bons d’achat de 1000 francs. Ceux-ci, d’un montant identique pour toutes et tous, pourraient être utilisés uniquement dans la ville de Zoug. Une telle mesure permettrait aussi de soutenir le commerce local.

L'UDC veut une baisse d'impôts

L’UDC, de son côté, réclame une baisse d’impôts. Une proposition à laquelle l’ALG-CSP n'est pas favorable. «Les fonds propres et les réserves de la ville ont atteint un niveau qui dépasse largement les garanties opérationnelles nécessaires», écrit l’UDC dans une motion au parlement cantonal, également citée par Zentralplus. Le parti agrarien souligne aussi que le coût de la vie, notamment les loyers et les primes d’assurance maladie, a «sensiblement augmenté».

Pour l’UDC, un remboursement d’impôt serait donc une mesure logique. Son avantage, par rapport à une baisse permanente du taux d’imposition, réside dans sa flexibilité: il pourrait être ajusté chaque année en fonction de la situation financière. Une mesure similaire est également à l’étude au niveau cantonal. Si elle voyait le jour, Zoug serait le premier canton à l’instaurer.