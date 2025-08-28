Ce paradis fiscal suisse devient encore plus paradisiaque

Publié: il y a 1 minute

Le canton de Zoug, déjà considéré comme un paradis fiscal, prévoit une nouvelle baisse d'impôts pour 2026-2029. Le parlement a approuvé une révision, mais les citoyens auront le dernier mot lors d'un référendum le 30 novembre.

Le canton de Zoug, déjà considéré comme un paradis fiscal, prévoit une nouvelle baisse d'impôts. (Image d'illustration) Photo: Shutterstock

ATS Agence télégraphique suisse

Déjà considéré comme un paradis fiscal, le canton de Zoug abaisse une nouvelle fois ses taux d'imposition pour les années 2026 à 2029. Son parlement a approuvé, jeudi, une révision en ce sens. Les citoyens auront le dernier mot.

Les députés zougois ont adopté, en 2e lecture, le paquet fiscal proposé par le gouvernement cantonal, par 41 voix contre 32. Les citoyens se prononceront à leur tour dans les urnes le 30 novembre prochain, à la faveur d'un référendum des autorités, approuvé par le législatif.

224 millions de recettes

La révision mise sous toit par le parlement prévoit notamment une baisse du coefficient fiscal, de 82% à 78%. De plus, des déductions plus importantes seront accordées aux retraités aux faibles revenus et les déductions liées aux primes maladies seront aussi augmentées.

Le paquet fiscal devrait coûter au canton environ 224 millions de francs de recettes en moins par an. Depuis plusieurs années, Zoug aligne les excédents de recettes.