DE
FR

Nouvelle baisse d'impôts
Ce paradis fiscal suisse devient encore plus paradisiaque

Le canton de Zoug, déjà considéré comme un paradis fiscal, prévoit une nouvelle baisse d'impôts pour 2026-2029. Le parlement a approuvé une révision, mais les citoyens auront le dernier mot lors d'un référendum le 30 novembre.
Publié: il y a 1 minute
Partager
Écouter
Le canton de Zoug, déjà considéré comme un paradis fiscal, prévoit une nouvelle baisse d'impôts. (Image d'illustration)
Photo: Shutterstock
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Déjà considéré comme un paradis fiscal, le canton de Zoug abaisse une nouvelle fois ses taux d'imposition pour les années 2026 à 2029. Son parlement a approuvé, jeudi, une révision en ce sens. Les citoyens auront le dernier mot.

A lire aussi
Les cantons à la fiscalité attrayante veulent offrir encore plus de cadeaux aux riches
Une spirale fiscale infernale
Ces cantons ont choisi d'offrir davantage de cadeaux aux riches
Les loyers de ce canton suisse sont devenus inabordables pour la classe moyenne
Les loyers montent en flèche
Malgré son statut de paradis fiscal, ce canton voit ses citoyens fuir

Les députés zougois ont adopté, en 2e lecture, le paquet fiscal proposé par le gouvernement cantonal, par 41 voix contre 32. Les citoyens se prononceront à leur tour dans les urnes le 30 novembre prochain, à la faveur d'un référendum des autorités, approuvé par le législatif.

224 millions de recettes

La révision mise sous toit par le parlement prévoit notamment une baisse du coefficient fiscal, de 82% à 78%. De plus, des déductions plus importantes seront accordées aux retraités aux faibles revenus et les déductions liées aux primes maladies seront aussi augmentées.

Le paquet fiscal devrait coûter au canton environ 224 millions de francs de recettes en moins par an. Depuis plusieurs années, Zoug aligne les excédents de recettes.

Découvrez nos contenus sponsorisés
L’euphorie du Championnat d’Europe déteint sur la Super League
Présenté par
L’euphorie du Championnat d’Europe déteint sur la Super League
11 infos sur la nouvelle saison de football féminin
L’euphorie du l'Euro déteint sur la Super League
Discipline à la gym, concentration au travail
Présenté par
Discipline à la gym, concentration au travail
Discipline et concentration
Le spécialiste informatique Colin Schrepfer est déjà un modèle à 19 ans
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Présenté par
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Des vignerons audacieux pour des idées nouvelles
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Redécouvrez Fribourg autrement
Présenté par
Redécouvrez Fribourg autrement
Verticalité, festival, détente ou sport?
Redécouvrez Fribourg autrement
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus