Une nouvelle naissance de koala a été annoncée au zoo de Zurich. Le petit, né mi-mai, a été aperçu récemment sortant de la poche de sa mère Téa. C'est seulement la deuxième naissance de koala au zoo depuis 2018.

Un bébé koala pointe le bout de son nez au zoo de Zurich

La femelle koala Téa du zoo de Zurich porte un petit dans sa poche depuis environ sept mois. La naissance, la deuxième seulement depuis 2018, n'a été remarquée que récemment, lorsque le jeune marsupial s'est montré pour la première fois.

Le joey – nom commun donné à tous les petits marsupiaux – est né à la mi-mai après une courte gestation d'environ 35 jours, annonce mardi le zoo de Zurich. Aveugles, nus et de la taille d'un ourson gélifié à la naissance, les bébés koalas se développent dans la poche maternelle, leur poids passant de 1 gramme à une moyenne de 300 grammes.

Un petit ne commence à quitter la poche marsupiale que vers six mois. L'annonce tardive de l'heureux événement s'explique donc par le fait que les soigneurs n'ont aperçu la progéniture que récemment, a précisé un porte-parole du zoo à Keystone-ATS. Depuis, le jeune animal se montre régulièrement. Le sexe du petit n'a pas encore été déterminé: «Nous ne voulons pas perturber la relation mère-enfant», a déclaré le porte-parole. Seule la mère est responsable de l'élevage: Joey restera avec elle pendant environ 12 mois, le temps d'apprendre tous les comportements importants.

Première progéniture

Pour la femelle Téa et le mâle Tarni, actuellement les seuls koalas de Zurich, il s'agit de la première descendance. Les koalas sont des animaux solitaires et ne se réunissent que pendant la saison des amours. L'institution zurichoise n'a connu jusqu'ici qu'une seule naissance de koala depuis qu'il a accueilli l'espèce en 2018.

Par le passé, le zoo a en effet régulièrement joué de malchance: en 2023, il avait dû euthanasier la femelle koala Maisy après une longue maladie. L'animal de sept ans avait perdu du poids et des examens ont ensuite révélé des modifications tumorales. Entre 2019 et 2021, trois koalas sont également morts au zoo de Zurich. Contrairement à Maisy, Pippa, Mikey et Milo sont décédés des suites d'un rétrovirus qui affaiblit le système immunitaire.

La nouvelle naissance à Zurich constitue donc une contribution importante à la préservation à long terme de cette espèce menacée. Selon les estimations actuelles, il reste encore environ 500'000 à 700'000 individus à l'état sauvage mais les populations ont décliné ces dernières années de 50% dans certaines régions, en partie à cause des incendies.