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L'ascension vire au drame
Un alpiniste meurt sous une chute de pierres au Cervin

Un homme a perdu la vie mardi lors de l'ascension du Cervin. Après une chute de pierres à 3500 mètres, il a été retrouvé sans vie par Air Zermatt. Une enquête est en cours.
Publié: il y a 3 minutes
Un homme fait une chute mortelle au Cervin.
Photo: Shutterstock
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ATS Agence télégraphique suisse

Un alpiniste a perdu la vie mardi matin au Cervin. L'homme, qui n'a pas encore été formellement identifié, a chuté mortellement alors qu'il faisait encore nuit.

Peu après 06h, deux alpinistes effectuaient l’ascension du Cervin par l’arête du Hörnli. Alors qu’ils évoluaient à une altitude d’environ 3500 mètres, des chutes de pierres se sont produites à proximité. L’un des alpinistes a alors perdu de vue son compagnon et a immédiatement donné l’alerte.

Un hélicoptère d’Air Zermatt, engagé par l’Organisation cantonale valaisanne des secours (OCVS 144), s’est rendu sur les lieux. Les intervenants ont rapidement localisé l’alpiniste en contrebas. «Ils n’ont pu que constater son décès», précise la Police cantonale valaisanne, dans un communiqué diffusé mercredi matin.

Le Ministère public du Haut-Valais a ouvert une instruction afin de déterminer les causes exactes de l’accident.

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