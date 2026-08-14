La Caisse de prévoyance du personnel des douanes possédait des résidences de vacances dans plusieurs stations suisses, où les employés pouvaient séjourner à prix réduit. Mais cette offre est désormais supprimée et les logements mis en vente.

Lucien Fluri

Cela peut paraître surprenant, mais l’administration fédérale possédait encore récemment des appartements de vacances dans certaines des stations touristiques les plus prisées de Suisse. A Adelboden (BE), Engelberg (OW), Grindelwald (BE), Pontresina (GR), Verbier (VS) ou encore Zermatt (VS), ces logements appartenaient pour la plupart à la Caisse de prévoyance du personnel des douanes. Les douaniers et douanières pouvaient y passer leurs vacances à des tarifs très avantageux. D’anciens articles de presse faisaient état de loyers compris entre 300 et 500 francs par semaine.

Mais cet été, les familles de douaniers ont dû revoir leurs projets de vacances. Pour la première fois depuis des décennies, cette offre à prix réduit n’existe plus. «L’exploitation des résidences de vacances de la Caisse de prévoyance du personnel des douanes a été entièrement suspendue à la fin de l’année 2025», indique l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières à Blick.

Des maisons de vacances dans 15 localités

Le Conseil fédéral cherche à faire des économies et estime que l’exploitation de ces logements ne permettrait plus, à moyen terme, de couvrir les coûts. Les biens ont donc été mis en vente.

Selon l’administration des douanes, deux propriétés situées dans les Grisons sont encore «en phase finale de vente». Des biens ont déjà été cédés dans 15 localités, notamment à Pura (TI), Loèche-les-Bains (VS), Wildhaus (SG), Samedan (GR), Schwarzsee (FR) et Sainte-Croix (VD). Les douanes ne précisent pas le nombre exact de logements concernés, mais selon des informations publiées précédemment, 52 appartements étaient proposés à la location. Les douanes estiment que la vente de ces biens devrait rapporter environ 24,5 millions de francs.

Des vacances abordables contre la corruption

La Caisse de prévoyance du personnel des douanes soutient les gardes-frontières depuis des décennies. Elle a notamment été créée pour éviter que des douaniers en difficulté financière ne soient tentés par la corruption. Les appartements de vacances ne représentaient qu’une partie de son activité. La caisse accorde aussi des prêts pour couvrir des frais médicaux et des aides à la formation pour les enfants.

La vente des résidences de vacances est discutée depuis longtemps au sein de l’administration fédérale. Dès 2018, des projets allant dans ce sens avaient été lancés, avant de se heurter à des oppositions. A l’époque, le Conseil fédéral estimait que l’exploitation de logements de vacances ne faisait pas partie des tâches essentielles des douanes. Il jugeait également leur taux d’occupation et leur niveau de qualité moyens.

Les postes de douane bradés

La conseillère nationale socialiste Barbara Gysi (SG) était intervenue à l’époque au Parlement. Elle avait remis en question la vente de ces logements, estimant qu’ils ne coûtaient rien à la Confédération. L’administration des douanes confirme aujourd’hui à Blick que la Confédération n’a engagé aucun frais pour leur exploitation. Les revenus locatifs et les avoirs de la caisse de prévoyance permettaient de couvrir les coûts.

Parallèlement, les douanes poursuivent la vente d’anciens logements et bâtiments douaniers. Deux postes de douane sont actuellement proposés à la vente au Tessin. A Saint-Gingolph (VS), au bord du Léman et à quelques pas de la frontière française, deux appartements sont également sur le marché. Pour un logement de 4,5 pièces avec vue sur le lac, il faut compter 2,1 millions de francs.