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Crise humanitaire
La Suisse débloque 40 millions pour le Yémen et l'Ethiopie

La Suisse veut débloquer 40 millions de francs pour le Yémen et l’Éthiopie. L'enveloppe doit encore être validée par le Parlement.
Publié: il y a 10 minutes
La crise humanitaire s'est aggravée au Yémen.
Photo: AP Photo/Abdulnasser Alseddik
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ATS Agence télégraphique suisse

La Suisse débloque 40 millions de francs pour venir en aide à la population au Yémen et en Ethiopie. La moitié de cette enveloppe doit encore être validée par le Parlement. L'autre moitié sera financée grâce à un transfert budgétaire interne. Sur les 40 millions, 29 vont au Yémen et 11 à l'Ethiopie.

Le Conseil fédéral a pris cette décision au vu de l'aggravation de la situation dans ces deux régions. Les conflits armés au Yémen ont aggravé la crise humanitaire. Deux tiers de la population, soit 22 millions de personnes, sont actuellement tributaires d'une aide humanitaire, précise le gouvernement dans un communiqué.

L'Ethiopie subit elle une escalade du conflit dans le nord du pays et souffre des changements climatiques. Les mouvements d’exode et de migration vers Djibouti et la Somalie mettent à rude épreuve les systèmes d’accueil et d’approvisionnement de base de ces pays. Le financement de la Confédération doit soutenir l'accès à l'eau potable, à des soins médicaux et à des hébergements d'urgence notamment.

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