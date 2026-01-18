DE
Au profit... du HC Davos!
Au WEF, la Suisse s'offre une vitrine de choix pour 130'000 francs

Avec la Maison Suisse, la Confédération entend marquer sa présence au Forum économique mondial de Davos. Pour s'offrir ce dispositif et garantir sa visibilité, Berne a versé 130’000 francs au HC Davos.
Publié: 16:57 heures
En 2023, Ignazio Cassis (au Centre) a rencontré le vice-président de Roche André Hoffmann à la Maison de la Suisse.
Céline Zahno

Autrefois, une règle prédominait: le Forum économique mondial (WEF) de Davos est un événement privé. La Suisse officielle n’endossait donc pas le rôle d’hôte et se limitait à des rencontres bilatérales avec des chefs d’Etat et des ministres du monde entier.

Cette tradition a été rompue en 2019. Depuis, la Confédération marque le WEF de sa présence à travers la Maison suisse, aménagée dans les loges habituellement réservées aux invités VIP du HC Davos. L'objectif: renforcer la visibilité du pays lors d’un rendez-vous fortement médiatisé à l’échelle internationale. L’opération est pilotée par Présence Suisse, l’organisme chargé de la communication de la Confédération à l’étranger.

Une vitrine coûteuse

Mais cette mise en scène a un prix. L’an dernier, la Confédération a versé à elle seule 130’000 francs au Hockey Club Davos, selon les derniers chiffres rendus publics. Cette année encore, les membres du Conseil fédéral et des représentants suisses utiliseront la la Maison suisse pour mener à bien leurs activités. Au menu: des rencontres officielles dans les loges de la patinoire, des conférences de presse, ainsi que des tables rondes.

Ainsi, le conseiller fédéral Albert Rösti prendra notamment par à une discussion sur la sécurité énergétique, tandis que la secrétaire d’Etat à l’économie Helene Budliger Artieda échangera avec Severin Schwan, président du conseil d’administration de Roche, sur l’avenir de l’industrie pharmaceutique.

Raclette et couteaux suisses

Comme à l'accoutumée, les invités présents à la Maison suisse pourront également déguster une raclette et d'autres spécialités helvétiques. «La Maison suisse est la vitrine du pays au WEF», avait expliqué Alexandre Edelmann, directeur de Présence Suisse, à Blick. Entreprises et organisations locales peuvent y mettre en avant leur engagement pour la durabilité ou leur capacité d’innovation, afin de montrer que la Suisse reste «un acteur important».

Des pavillons similaires sont également mis en place lors de Jeux olympiques ou d'Exposition universelles, comme celle de 2025 à Osaka. Présence Suisse a également la responsabilité de gérer les cadeaux officiels de la Confédération: pour la période 2025–2028, des couteaux Victorinox ont ainsi été achetés pour un montant de 500’000 francs.

