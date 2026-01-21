Donald Trump dit au revoir à la Suisse et s'envole pour les Etats-Unis

Le président américain Donald Trump a quitté la Suisse jeudi en fin de journée après avoir participé au WEF de Davos. Son convoi sécurisé s'est mis en marche peu après 15h dans la station grisonne pour rallier l'aéroport de Zurich où il est remonté dans son avion.

Le convoi du président américain est arrivé à l'aéroport vers 17h20, a constaté un reporter de Keystone-ATS sur place. Donald Trump est ensuite remonté à bord de l'avion Air Force One qui doit le ramener aux Etats-Unis.

Il est resté à Davos environ 24 heures pour participer au Forum économique mondial (WEF). Avant son départ, il y a rencontré son homologue ukrainien, Volodymyr Zelensky.

Source: ATS