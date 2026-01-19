Des super canons protègent le ciel de Davos

Ces super canons protègent le ciel de Davos

L'hôtel Alpengold de Davos, où devrait séjourner Donald Trump, se dresse au cœur d'une forêt de sapin. Il offre une vue imprenable sur la vallée enneigée, le lac et... une hélisurface protégée par un canon antiaérien de l'armée suisse.

Le «Flab Kan 63/90 de 35 mm» est une arme de fabrication suisse. Développée dans les années 1950, elle est encore utilisée par une trentaine de pays. Egalement connue sous le nom de «canon bitube Oerlikon de 35 mm», elle est employée en dernier recours si un aéronef non autorisé s'approche trop près du WEF. Sa fonction principale reste la dissuasion.

Ce n'est pas la seule arme déployée pour contrer d'éventuelles attaques aériennes. A l'autre extrémité de la ville, à Davos Frauenkirch, l'armée suisse a installé deux canons vers une autre piste d'atterrissage pour hélicoptères, principalement utilisée par l'armée de l'air et la police.