DE
FR

Trump a aussi confirmé sa présence
Emmanuel Macron participera au WEF à Davos la semaine prochaine

Le président français Emmanuel Macron se rendra mardi prochain au Forum économique mondial, a annoncé l'Elysée mercredi. Aucune information n'a été donnée sur une éventuelle rencontre avec le président américain Donald Trump, qui doit s'exprimer mercredi à Davos.
Publié: 17:57 heures
Le président français Emmanuel Macron avait déjà participé au forum en 2018 et 2024 (archives).
Photo: GIAN EHRENZELLER
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le président français Emmanuel Macron participera mardi prochain au Forum économique mondial, a annoncé mercredi l’Elysée. Aucune précision n’a été fournie concernant une éventuelle rencontre avec le président américain Donald Trump, attendu à Davos mercredi pour une prise de parole.

A lire aussi
Les Grisons ne renforceront par leurs règles anti-incendie avant le WEF
A l'approche du WEF à Davos
Les Grisons ne renforceront par leurs règles anti-incendie
Donald Trump arrive la semaine prochaine à Davos pour le WEF
Présence confirmée
Donald Trump arrive la semaine prochaine à Davos pour le WEF

Le président français «présentera sa vision des grands enjeux économiques et géopolitiques» et «les priorités de la présidence française du G7» en vue du sommet d'Evian en juin, indique le gouvernement français. Accompagné d'une délégation de start-ups et petites et moyennes entreprises, le chef de l'Etat français «rappellera également les fondamentaux de l'attractivité française et les priorités de notre agenda pour l'Union européenne, à l'heure où elle doit désormais se vivre comme puissance commerciale», a ajouté la présidence.

L'entourage d'Emmanuel Macron ne précise pas s'il rencontrera à Davos son homologue américain Donald Trump, qui doit y prononcer mercredi un discours qui sera très scruté. Un proche du président français n'a pas exclu qu'il s'attarde pour participer mercredi à d'éventuelles réunions sur l'Ukraine notamment autour du milliardaire républicain. Emmanuel Macron s'était déjà rendu au forum de Davos en 2018 et 2024.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Quand le groupe de discussion familial devient un spectacle comique
Présenté par
Quand le groupe de discussion familial devient un spectacle comique
Quand les groupes WhatsApp dérapent 🤔
Montrez-nous vos bourdes les plus drôles et gagnez un iPhone
Quiconque aidera le Swiss Olympic Team à décrocher l’or olympique sera récompensé
Présenté par
Quiconque aidera le Swiss Olympic Team à décrocher l’or olympique sera récompensé
Fans, mobilisez-vous!
Soutenez le Swiss Olympic Team et gagnez un voyage aux JO
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Présenté par
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Une innovation sans alcool venue du Valais
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Julina Gianola prend un double départ au sein du HCD
Présenté par
Julina Gianola prend un double départ au sein du HCD
La fille de Marc Gianola
Julina Gianola prend un double départ à Davos
Ces trouvailles séduiront même les amateurs de vin blanc
Présenté par
Ces trouvailles séduiront même les amateurs de vin blanc
Des vins rouges légers pour les néophytes
Ces trouvailles séduiront même les amateurs de vin blanc
Julie, logisticienne, montre de quoi elle est capable
Avec vidéo
Présenté par
Julie, logisticienne, montre de quoi elle est capable
Médaillée aux SwissSkills
Julie, logisticienne, montre de quoi elle est capable
Articles les plus lus
    Articles les plus lus