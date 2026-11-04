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Drame à Wattwil (SG)
Un homme et son enfant en bas âge retrouvés morts en Suisse orientale

Un homme de 33 ans et son fils de 2 ans et demi ont été découverts morts mardi soir à Wattwil (SG). Selon la police, le père aurait tué l’enfant avant de se suicider. L’enquête se poursuit.
Publié: il y a 2 minutes
Un homme de 33 ans et son fils de 2 ans et demi ont été découverts morts mardi soir à Wattwil (SG) (archives).
Photo: Keystone
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ATS Agence télégraphique suisse

La police st-galloise a découvert, mardi soir, un homme et son fils en bas âge morts dans un lieu d'hébergement à Wattwil (SG). Elle privilégie la piste d'un suicide élargi.

Tout indique que l'homme âgé de 33 ans a tué son enfant âgé de 2 ans et demi avec une arme à feu de poing et qu'il a ensuite retourné l'arme contre lui-même pour se suicider, écrit la police cantonale st-galloise mercredi. Une enquête dirigée par le Ministère public est en cours pour établir les circonstances exactes du crime.

Mardi matin, une plainte avait été déposée contre le père de l'enfant, car il n'avait pas ramené le garçonnet à sa mère dont il vivait séparé. L'homme est son fils sont de nationalité croate. Ils étaient domiciliés dans le canton de St-Gall.

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