Une nouvelle analyse le montre
Voyager en train vous coûte toujours plus cher qu'en avion

Selon une étude de l'ONG Greenpeace, les vols restent majoritairement moins chers que les trains sur les liaisons transfrontalières en Europe, notamment à cause des compagnies low cost et d'avantages fiscaux comme l'absence de taxe sur le kérosène.
Publié: il y a 37 minutes
Dans des pays comme la France, l'Espagne et la Grande-Bretagne, les trains étaient plus chers sur près de 95% des lignes étudiées.
Photo: Shutterstock
Dimitri Faravel et ATS Agence télégraphique suisse

Selon une analyse de Greenpeace, le transport aérien reste moins cher que le train sur la plupart des liaisons transfrontalières. L'analyse s'est basée sur 142 correspondances dans 31 pays. L'ONG environnementale a signalé que les vols étaient moins chers que le train sur 54% des 109 liaisons transfrontalières. 

Cela s'explique notamment par les offres des compagnies aériennes low cost et les avantages fiscaux sur les voyages aériens. Par exemple, le kérosène n'est pas taxé et les billets d'avion internationaux ne sont pas soumis à la TVA.

Les tarifs ferroviaires étaient moins chers sur seulement 29 lignes, principalement en Europe centrale et orientale. En revanche, dans des pays comme la France, l'Espagne et la Grande-Bretagne, les trains étaient plus chers sur près de 95% des lignes étudiées. Greenpeace a cité l'exemple de la liaison Barcelone-Londres: l'ONG a trouvé un billet d'avion à 15€, tandis qu'un billet de train coûtait 389€. Cherchez l'erreur.

Système de réservation uniforme requis

L'organisation a également souligné que les vols génèrent en moyenne cinq fois plus d'émissions de CO2 par passager-kilomètre que le train. L'analyse n'a cependant pas pris en compte les coûts du transport des bagages, comme l'a rapporté l'agence de presse allemande DPA. 

Alors que ce transport est généralement gratuit pour les voyages en train, les compagnies aériennes directes n'autorisent qu'un seul petit bagage à main gratuit par passager. Cela peut se traduire par un avantage tarifaire pour le rail, du moins pour les voyages avec escales plus longues. Les conditions plus favorables pour le transport des enfants en train n'ont pas non plus été prises en compte.

Greenpeace a aussi appelé à la fin des privilèges fiscaux sur les voyages aériens et à un système de réservation standardisé à l'échelle européenne pour les voyages en train. Cependant, par rapport à l'étude précédente de 2023, la comparaison des prix à l'échelle européenne s'est orientée en faveur du train. Sur les 111 trajets comparables, 41% étaient désormais moins chers en train qu'en avion. Deux ans plus tôt, ce chiffre n'était que de 27%.

