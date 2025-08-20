Le conseiller national UDC Walter Gartmann veut amender les conducteurs trop lents, car selon lui, ils seraient responsables des embouteillages sur les routes suisses. Mais l'élu se heurte au Conseil fédéral.

Vous roulez trop lentement sur l'autoroute? Un élu UDC veut des sanctions

1/4 Les automobilistes qui roulent en dessous de la vitesse maximale autorisée seraient responsables des embouteillages, selon l'UDC Walter Gartmann. Photo: keystone-sda.ch

Daniel Ballmer

Walter Gartmann semble apprécier la vitesse. Le conseiller national de l'Union démocratique du centre (UDC) s’agace des «traîne-savates» sur la route et dit stop! Selon le Saint-Gallois, si vous roulez à 100 km/h sur l’autoroute, alors que la limite est fixée à 120, ou à 40 km/h sur une route nationale limitée à 80, vous devez être sanctionnés.

Le trafic ne doit plus être freiné par des automobilistes «qui se déplacent à une vitesse d’escargot et constituent un obstacle à la circulation», plaide le politicien dans une intervention parlementaire. «De nombreux usagers se comportent de manière irrespectueuse et ignorante vis-à-vis de ceux qui roulent correctement», poursuit-il. Et d’ajouter: «Ils ne font aucun effort pour appliquer les compétences apprises d’un bon conducteur sur les routes suisses».

Et les indications de vitesse?

Si chacun respectait les recommandations de vitesse, les bouchons diminueraient et la sécurité routière s’en trouverait renforcée, affirme-t-il. C’est pourquoi, selon lui, il faut non seulement sanctionner les chauffards, mais aussi les conducteurs trop lents.

Pour inciter les automobilistes à adapter leur allure, Walter Gartmann propose d’utiliser «des annonces à la radio ou via la fonction Carplay du téléphone portable». Il imagine également des radars de vitesse minimale. Ceux qui n’obtempèrent pas devraient être sanctionnés. Car les responsables des embouteillages et ralentissements sont souvent, selon lui, «des automobilistes inattentifs qui ne se soucient pas du tout des indications de vitesse et ne roulent malheureusement pas aux vitesses indiquées».

Pas d'obligation de vitesse maximale

Déjà confronté au scepticisme de ses collègues, Walter Gartmann a aussi essuyé un refus du Conseil fédéral. Il n’existe aucune obligation d’atteindre la vitesse maximale générale ou signalée, rappelle le département des transports dirigé par le conseiller fédéral Albert Rösti. «Des circonstances particulières, comme une mauvaise visibilité, des conditions routières difficiles ou encore une situation de trafic dense, peuvent exiger de rouler plus lentement.»

En revanche, un conducteur qui roule sans raison valable trop lentement et entrave la fluidité du trafic peut déjà être sanctionné aujourd’hui. De même, une amende est prévue pour ceux qui ne respectent pas l’obligation de circuler sur la voie de droite sur les autoroutes et semi-autoroutes.

Par ailleurs, il serait difficile, sur les plans technique et juridique, d’informer en temps réel les conducteurs par radio ou smartphone qu’ils roulent trop vite ou trop lentement. Une telle incitation officielle à accélérer pourrait même troubler les automobilistes – et, en cas d’accident, engager la responsabilité de l’Etat.

Avec son idée, le conseiller national UDC Walter Gartmann semble donc s’être engagé dans une impasse... à toute vitesse.