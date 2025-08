Durant les embouteillages, les conducteurs doivent respecter certaines règles. Sinon, ils risquent des amendes. Photo: KEY

Andreas Engel

Que l’on se réjouisse de partir en vacances ou de rentrer chez soi, rester bloqué des heures dans les embouteillages reste toujours très agaçant. Mais même à l’arrêt, les occupants d’un véhicule doivent respecter certaines règles. Faute de quoi, ils s’exposent à de lourdes amendes. Voici les principaux comportements à éviter – pas seulement sur la route des vacances.

Sortir de la voiture

Photo: Keystone

Lorsque la circulation est complètement bloquée, comme souvent devant le tunnel du Gothard, l’autoroute peut ressembler à une aire de pique-nique: des enfants qui jouent, des chiens en liberté, des parents qui se dégourdissent les jambes. Mais aussi familière soit-elle, ces scènes sont interdites. Sortir de son véhicule est proscrit, sauf pour sécuriser un lieu d’accident.

En cas de blocage prolongé, la police ferme généralement les yeux et ne verbalise pas immédiatement les 20 francs d’amende, mais cela ne signifie pas que tout est permis. Il faut rester à proximité de son véhicule et éviter les longues balades.

Ne pas former de voie de secours

Si vous gênez les secours en quittant votre voiture ou en ne libérant pas la voie d’urgence, l’amende grimpe rapidement: 100 francs. La voie de secours doit être dégagée dès que le trafic s’arrête, entre la voie de gauche et les autres. En Allemagne, les sanctions sont encore plus sévères: 200 à 320 euros d’amende – même pour les Suisses – et un mois de retrait de permis.

Faire marche arrière ou tourner

C’est sans doute l’une des règles de circulation les moins connues en Suisse: depuis 2016, faire marche arrière sur une longue distance est interdit. Trois exceptions seulement: impossibilité d’avancer ou de faire demi-tour, manœuvre de parcage ou de chargement sur une courte distance, ou exercice encadré par une auto-école sur 50 mètres maximum.

Sur l’autoroute, toute marche arrière ou demi-tour est proscrite et coûte au minimum 200 francs d’amende. Seule exception: si la police en donne l’ordre en cas de fermeture prolongée.

Utiliser la bande d'arrêt d'urgence comme sortie

Photo: Manuel Geisser

Quand l’autoroute est bouchée, certains automobilistes impatients tentent de gagner du temps en empruntant la bande d’arrêt d’urgence pour rejoindre la prochaine sortie. Un comportement non seulement irrespectueux, mais aussi risqué. Cela peut mener à une dénonciation, voire à un retrait de permis.

Même parcourir 200 mètres sur la bande d’arrêt d’urgence est considéré comme une infraction moyennement grave. Et si la voie de gauche est bloquée, il n’est permis de dépasser par la droite que si l’on roule à 20 km/h de plus, maximum.

Téléphoner au volant

Photo: Jonas Kretschmann

L'utilisation du smartphone reste l’un des facteurs d’accident les plus fréquents. Même dans un embouteillage, il est interdit de téléphoner sans dispositif mains libres, car le véhicule est considéré comme «en marche», tant que le moteur tourne.

Seule exception: moteur coupé. L’amende pour un simple appel sans kit mains libres est de 100 francs. Pour un message WhatsApp, l’addition peut grimper à 500–700 francs, frais inclus, selon le canton et la situation.

Se faufiler en moto

Photo: Keystone

Dans les bouchons, les motards se glissent parfois entre les files de voitures. Mais attention: en Suisse, c’est interdit. Dépasser entre les colonnes, même au ralenti, constitue une infraction. L’amende minimale est de 60 francs.

En cas de vitesse excessive, de dépassement dangereux ou d’utilisation de la bande d’arrêt d’urgence, les sanctions peuvent inclure une dénonciation pour mise en danger, obstruction à la circulation, voire un retrait de permis.