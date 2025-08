Une voiture fonce dans une maison en Argovie et fait deux morts

1/4 La Mercedes a percuté une maison de plein fouet. Photo: BRK News

Marian Nadler

Un accident de la circulation s'est produit vendredi matin à Wohlen, dans le canton d'Argovie. Trois jeunes circulaient dans une Mercedes noire sur une route étroite lorsque l'accident s'est produit, selon les informations de Bernhard Graser, porte-parole de la police cantonale argovienne, à BRK News.

Un jeune garçon de 16 ans était au volant et a perdu le contrôle de la voiture. La voiture est sortie de la route, a traversé un jardin, a rasé un arbre et a percuté le mur d'une maison.

Un autre jeune grièvement blessé

Des riverains ont remarqué l'accident et sont venus au secours du jeune garçon. Plus tard, des secouristes et des policiers les ont rejoints. «Ils ont été confrontés à un terrible tableau», a déclaré Bernhard Graser.

Deux des jeunes hommes présents dans la voiture étaient inanimés. L'ambulance a commencé les mesures de réanimation, mais sans succès. Les deux adolescents sont décédés sur les lieux de l'accident. Le deuxième était âgé de 19 ans.

Un troisième jeune, lui aussi âgé de 19 ans, était assis sur la banquette arrière. Il a été grièvement blessé et transporté à l'hôpital.

La Mercedes roulait-elle trop vite?

La raison pour laquelle ce jeune de 16 ans était au volant n'est pas encore claire. «Nous avons ouvert une enquête à ce sujet», a déclaré Bernhard Graser.

Les jeunes roulaient apparemment à une vitesse nettement supérieure aux 30 km/h réglementaires. «La terrible image parle d'elle-même», ajoute le porte-parole de la police cantonale. Les techniciens de la police cantonale chargés des accidents se sont rendus sur place.