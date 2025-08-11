Publié: il y a 36 minutes

A Lausanne, un riche homme d'affaires a été flashé à 77 km/h dans une zone limitée à 50 km/h, a rapporté «24 heures». Il a écopé d'une lourde amende: 90'000 francs. Sa fortune y serait pour quelque chose.

Ce multimillionnaire flashé à Lausanne a payé cher à cause de sa fortune

Un multimillionnaire français a été flashé à Lausanne et l'amende est salée. (Image d'illustration) Photo: IMAGO/Ulrich Wagner

Marian Nadler

Figurant sur la liste des 300 personnes les plus riches du pays, un multimillionnaire a été flashé en août 2024 à 77 kilomètres à l'heure à Lausanne sur une route limitée à 50, a rapporté ce vendredi 8 août «24 heures». Cet excès de vitesse lui a valu une amende salée: 90'000 francs!

Le facteur économique a pesé

Le quotidien vaudois explique que le montant a été calculé en fonction de la fortune détenue par le contrevenant. Une fortune estimée à plusieurs centaines de millions de francs selon le magazine «Bilan». Le conducteur aurait déjà été amendé par le passé, à hauteur de 60'000 francs.

Le procureur du district de Lausanne a effectué le calcul: 40 jours-amende à raison de 2000 francs chacun aboutissent à une amende de 80'000 francs. Cette peine est assortie d’un sursis de trois ans. Par ailleurs, l'homme doit immédiatement s'acquitter d'une amende de 10'000 francs.

Le calcul est encadré par le Code pénal suisse. «Un jour-amende s'élève en règle générale à 30 francs au minimum et à 3000 francs au maximum», stipule l'article 34. Le juge fixe ainsi le montant en fonction de la situation personnelle et économique de l'auteur lors du jugement. Si une peine avec sursis est prononcée, le juge peut imposer une amende supplémentaire.