DE
FR

Projet-pilote unique en Suisse
Fribourg test des bus hybrides dotés de piles à combustible à hydrogène

Les Transports publics fribourgeois (TPF) testent deux bus hybrides innovants. Mis en service depuis août sur des lignes régionales, ce projet pilote unique en Suisse vise à évaluer la technologie hydrogène dans le cadre de la décarbonation des transports publics.
Publié: il y a 39 minutes
Partager
Écouter
Chaque bus hybride coût près d'un million. (Image prétexte)
Photo: TPF
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Les Transports publics fribourgeois (TPF) testent deux bus hybrides équipés de batteries avec pile à combustible à hydrogène. Ces véhicules sont progressivement mis en service depuis début août sur certaines lignes régionales. «Ce projet-pilote unique en Suisse doit apporter de précieux retours d’expérience sur la technologie hydrogène», ont indiqué lundi les TPF. Il s'inscrit dans la stratégie de décarbonation de la flotte de bus.

Equipés de batteries électriques avec pile à combustible à hydrogène, ces véhicules hybrides bénéficient d'une autonomie augmentée grâce à l'hydrogène leur permettant de parcourir des distances plus longues sans recharge. Le projet vise à mesurer l’autonomie des véhicules mais également d’étudier concrètement leur intégration dans le réseau de transports publics.

Coût de 960'000 francs par bus

Les deux nouveaux véhicules sont équipés de quatre packs de batteries d’une capacité de 392kWh et d’une petite pile à combustible à hydrogène d’une puissance de 60kWh. Leur autonomie estimée est de 75-100 km en pur électrique et de 350-600 km en électrique-hydrogène.

Le coût de chaque bus hybride est d’environ 960'000 francs. Pour l’achat de ces véhicules, le projet bénéficie du soutien du programme H2-Bus de la Fondation pour la protection du climat et la compensation de CO2 KliK qui promeut l’utilisation de bus à hydrogène dans les transports publics. «Un soutien du canton est également prévu. Un accord à ce sujet est en cours d’élaboration», ont précisé les TPF.

Découvrez nos contenus sponsorisés
L’euphorie du Championnat d’Europe déteint sur la Super League
Présenté par
L’euphorie du Championnat d’Europe déteint sur la Super League
11 infos sur la nouvelle saison de football féminin
L’euphorie du l'Euro déteint sur la Super League
Discipline à la gym, concentration au travail
Présenté par
Discipline à la gym, concentration au travail
Discipline et concentration
Le spécialiste informatique Colin Schrepfer est déjà un modèle à 19 ans
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Présenté par
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Des vignerons audacieux pour des idées nouvelles
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Redécouvrez Fribourg autrement
Présenté par
Redécouvrez Fribourg autrement
Verticalité, festival, détente ou sport?
Redécouvrez Fribourg autrement
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus