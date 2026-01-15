Le passeport suisse figure une nouvelle fois parmi les documents de voyage les plus puissants au monde. En 3e position d'un classement international, la Suisse offre un accès sans visa à 186 destinations.

La Suisse brille dans le nouveau classement des passeports les plus puissants au monde

Léa Perrin Journaliste Blick

Un nouveau classement vient une fois de plus mettre en lumière la puissance du passeport helvétique pour l’année 2026. Selon le dernier rapport du Henley Passeport Index, référence internationale en la matière, la Suisse figure au 3e rang des meilleurs passeports au monde, à égalité avec plusieurs pays européens.

Cette place de prestige s’explique par le haut niveau d’accès que permet le passeport helvétique. Ses titulaires peuvent en effet voyager sans visa préalable dans 186 pays et territoires. Un niveau d’accès exceptionnel qui témoigne de la solidité diplomatique de la Suisse. Au-delà de cette grande liberté de circulation, les citoyens en possession d’un passeport «puissant» bénéficient de contrôle souvent allégés et de files d’attente réduites aux frontières.

Haut de podium asiatique

La Suisse n’atteint toutefois pas encore le sommet du classement, dominé par les pays asiatiques. Seuls trois Etats font mieux: Singapour, qui tient fermement sa première place (avec un accès sans visa à 192 des 227 pays et territoires suivis par l’indice!), suivi du Japon et de la Corée du Sud, tous deux ex aequo en 2e position. Derrière eux, la Suisse partage sa troisième place avec le Danemark, l’Espagne, le Luxembourg et la Suède, qui offrent le même nombre d’accès facilités aux pays étrangers.

La majorité des pays européens les mieux classés se situent juste derrière, confirmant la forte mobilité internationale accordée aux citoyens du continent. La 4e position est ainsi monopolisée par des pays européens, avec un score de 185 pour: l’Autriche, la Belgique, la Finlande, la France, l’Allemagne, la Grèce, l’Irlande, l’Italie, les Pays-Bas et la Norvège.

Que veut dire un passeport puissant?

Cette performance n’est pas anodine. D’après Henley & Partners, qui publie l’indice à partir de données exclusives de l’Association internationale du transport aérien (IATA), la puissance d’un passeport reflète avant tout la stabilité politique, la crédibilité diplomatique et le poids géopolitique d’un Etat. Dans un contexte international marqué par des tensions croissantes, certains pays historiquement favorisés voient leur liberté de circulation reculer, contrairement à la Suisse, dont la position reste solide.

«Le pouvoir du passeport reflète en fin de compte la stabilité politique, la crédibilité diplomatique et la capacité d’influencer les règles internationales», déclare Misha Glenny, journaliste et recteur de l’Institut des sciences humaines de Vienne, dans le rapport de Henley & Partners. «Alors que les relations transatlantiques se tendent et que la politique intérieure devient plus instable, l’érosion des droits à la mobilité pour des pays comme les Etats-Unis et le Royaume-Uni est moins une anomalie technique qu’un signe d’un réajustement géopolitique plus profond.»

Les mauvais élèves

Tout en bas du tableau (et loin derrière) se trouve l’Afghanistan. Occupant la 101e place, ce dernier n’offre un accès sans visa qu’à 24 destinations étrangères à ses détenteurs. Juste avant, la Syrie se situe à la 100e place (avec 26 destinations) et l’Irak à la 99e (avec 29 destinations).

Un écart abyssal avec les Etats en tête, puisque l’Afghanistan permet un accès sans contrainte à 162 pays de moins que la Suisse. Cette fracture illustre les profondes inégalités de mobilité à l’échelle mondiale, entre les pays les mieux et les moins bien classés.

Quid de la double nationalité?

Henley & Partners figure parmi les sociétés spécialisées dans l’accompagnement des grandes fortunes souhaitant obtenir une seconde nationalité. L’entreprise a indiqué à CNN qu’en 2025, ses clients provenaient de 91 nationalités différentes. Les Américains représentent à eux seuls 30% de son activité.

Dans le même temps, plusieurs pays européens ont resserré les règles d’accès à la citoyenneté par filiation et durci les programmes de «passeport doré», qui permettent l’obtention d’un passeport en échange d’investissements financiers ou immobiliers. Aux Etats-Unis, le sénateur républicain de l’Ohio Bernie Moreno a, de son côté, déposé un projet de loi visant à instaurer une citoyenneté exclusive, interdisant aux Américains de détenir une autre nationalité.