Au menu de ce jeudi 15 janvier: le piratage d'un opérateur ferroviaire européen, Selecta qui délocalise, la Suisse en conflit avec les USA au sujet de la fourrure, la pollution des sols à Lausanne, et enfin, le taux d'emploi chez les réfugiés bénéficiant du statut S.

«S’il gèle à la Saint-Maur, la moitié de l’hiver est dehors», dit le dicton du jour. Alors que l’hiver marque peut-être un tournant, Blick, avec l’aide de l’ATS, vous propose un condensé des actualités à ne pas manquer en Suisse en ce jeudi 15 janvier. C'est parti.

1 La cyberattaque chez un partenaire des CFF met des données en danger

Des clients d’Eurail, opérateur ferroviaire européen et partenaire des CFF, ont été informés d’une cyberattaque ayant potentiellement exposé leurs données personnelles, rapportent «Le Courrier» et des sites alémaniques de Tamedia. Selon l’entreprise, des informations d’identité, de contact et liées au passeport pourraient avoir été consultées à la suite d’une intrusion dans ses systèmes. A ce stade, aucune utilisation frauduleuse n’a été constatée, mais l’opérateur recommande de changer les mots de passe et de rester vigilant. Les CFF confirment être partenaires d’Eurail, tout en assurant qu’aucune donnée de leur clientèle n’est touchée, leurs systèmes n’étant pas connectés. Par précaution, certaines interfaces techniques ont été désactivées. Eurail collabore avec des experts en cybersécurité et a informé les autorités européennes.

2 Selecta fait ses valises pour Londres

L’entreprise de distributeurs automatiques Selecta transfère son siège principal de Cham (ZG) à Londres. Le personnel a été informé de cette décision mardi, le CEO de Selecta, Venkie Shantaram, a confirmé l'information à CH Media. La comptabilité, les affaires juridiques et fiscales continueront toutefois d’être gérées depuis Cham. En revanche, la direction de l’entreprise opérera désormais depuis Londres. Le nouveau responsable des ressources humaines ainsi que le nouveau directeur financier, qui prendra ses fonctions fin janvier, travailleront à Londres. Le site suisse de Kirchberg (BE) ne subit, pour sa part, pas de modification.

3 La Suisse sous pression américaine après un projet sur la fourrure

En raison d’un éventuel durcissement de la législation suisse sur l’importation de fourrure, le républicain Tom Tiffany s’est adressé à l’ambassadeur de Suisse à Washington, rapporte la «Neue Zürcher Zeitung» (NZZ). Le Département fédéral de l’économie a indiqué au journal être en contact avec les milieux concernés. Tom Tiffany représente l’Etat du Wisconsin, où se trouvent des dizaines d’élevages de visons, que le politicien estime menacés par les restrictions d’importation envisagées. Les Etats-Unis considèrent les restrictions commerciales comme des «mesures hostiles», a par ailleurs averti le directeur général de l’International Fur Federation, Mark Oaten. Bien qu’une faible part des importations suisses de fourrure provienne des Etats-Unis, les propos de Mark Oaten pourraient, selon la NZZ, trouver un certain écho auprès de responsables politiques suisses dans le contexte des négociations douanières.

4 Les autorités font le point sur la pollution des sols à Lausanne

Le canton de Vaud et la Ville de Lausanne vont faire le point jeudi sur la question de la pollution des sols à la dioxine dans la région lausannoise. Le conseiller d'Etat Vassilis Venizelos et la municipale Natacha Litzistorf présenteront l'avancement des travaux en cours.

5 L'emploi des réfugiés au statut S insuffisant

La Confédération a légèrement manqué son objectif en matière d’emploi des personnes bénéficiant du statut de protection S, selon Blick. L’objectif était que, d’ici fin 2025, la moitié des personnes titulaires du statut S vivant en Suisse depuis au moins trois ans exercent une activité professionnelle. Or, à fin novembre 2025, le taux correspondant s’élevait à environ 46%. «Les cantons qui n’ont pas atteint cet objectif doivent redoubler d’efforts et présenter des plans de mesures supplémentaires», a déclaré une porte-parole du Secrétariat d’Etat aux migrations au quotidien. Le Conseil fédéral attend de l’ensemble des acteurs concernés que le taux d’activité professionnelle continue d’augmenter d’ici fin 2026.