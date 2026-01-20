Pour Edelweiss, 2025 s'annonce comme l'année des records

Edelweiss a atteint un chiffre d'affaires record de 900 millions de francs en 2025, a annoncé mardi son directeur général Bernd Bauer. La compagnie a aussi transporté 3,3 millions de passagers, un nouveau record.

ATS Agence télégraphique suisse

La compagnie aérienne Edelweiss continue son ascension. La filiale de Swiss, elle-même contrôlée par le géant allemand Lufthansa, a atteint de nouveaux sommets, en dépit des turbulences politiques qui agitent le monde.

En 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 900 millions de francs. C'est ce qu'a indiqué mardi son directeur général Bernd Bauer lors d'un entretien accordé à AWP en marge d'une conférence de presse présentant le nouvel aménagement de la cabine de son avion long-courrier Airbus A350.

900 millions de francs

Les recettes ont ainsi dépassé le record de 900 millions de francs inscrit l'année précédente. Bernd Bauer n'a cependant rien dévoilé du résultat d'exploitation qui s'élevait à 81 millions en 2024. «Nous sommes encore en train de boucler nos comptes». En septembre dernier, le patron d'Edelweiss visait un Ebit entre 80 et 85 millions pour 2025.

La compagnie a également enregistré un record de passagers, avec 3,3 millions de personnes qui ont voyagé à bord de ses avions. Le taux d'occupation des appareils s'est quant à lui maintenu au même niveau que celui de 2024, autour de 82%, en raison d'avions plus grands.

Ce début d'année s'annonce par ailleurs prometteur. Avec 1,1 million de réservations à ce jour, «nous avons déjà enregistré un tiers de celles dont nous avons besoin par année», souligne Bernd Bauer.