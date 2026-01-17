Les autorités indonésiennes recherchent un avion disparu samedi après-midi avec 11 personnes à bord. L'appareil, en route pour Makassar, a perdu contact à 13h dans une région montagneuse du Sulawesi du Sud.

AFP Agence France-Presse

Les autorités indonésiennes étaient samedi après-midi à la recherche d'un petit avion transportant onze passagers, avec lequel elles ont perdu le contact alors qu'il survolait l'est du pays, ont déclaré des responsables des secours à l'AFP.

L'avion à turbopropulseur, appartenant à la compagnie aérienne Indonesia Air Transport, se rendait à Makassar, dans le Sulawesi du Sud, après avoir décollé de Yogyakarta, sur l'île de Java, avec trois passagers et huit membres d'équipage à bord. Le contact a été perdu peu après 13h00 locales (06h00 GMT).

Le chef de l'agence locale de recherche et de sauvetage, Muhammad Arif Anwar, a déclaré que des équipes avaient été déployées dans une zone montagneuse de la région de Maros, à environ 42 kilomètres de la capitale provinciale, Makassar, près de la dernière position connue de l'appareil. Les recherches terrestres et aériennes impliquent l'armée de l'air, la police et des bénévoles, a-t-il ajouté.

Andi Sultan, le directeur des opérations à l'agence de recherche et de secours de Makassar, a précisé pour sa part qu'un hélicoptère et des drones avaient été envoyés sur place afin de retrouver l'avion.

Piètre bilan en sécurité aérienne

L'Indonésie, vaste archipel du sud-est asiatique, dépend fortement du transport aérien pour relier ses milliers d'îles. Ce pays affiche un piètre bilan en matière de sécurité aérienne et a connu plusieurs accidents mortels ces dernières années.

En septembre dernier, un hélicoptère transportant six passagers et deux membres d'équipage s'était écrasé peu après avoir décollé dans la province de Kalimantan du Sud, ne faisant aucun survivant.

Moins de deux semaines après, quatre personnes étaient tuées dans le crash d'un autre hélicoptère dans le district isolé d'Ilaga, dans la province de Papouasie.