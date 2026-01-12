Les conditions hivernales en Europe perturbent les opérations aériennes de Swiss depuis début 2026. La compagnie a déjà annulé 99 vols, touchant plus de 10’000 passagers.

Déjà 99 vols Swiss annulés en raison de la météo et mauvaise visibilité

Les conditions météorologiques hivernales qui règnent dans de nombreuses régions d'Europe ont eu un impact sur les opérations aériennes de Swiss. Depuis ce début d'année, 99 vols ont été annulés, affectant plus de 10'000 passagers.

Les vents violents, orages, chutes de neige et la mauvaise visibilité ont marqué ces derniers jours la situation météorologique en Europe. Contactée par Keystone-ATS, la compagnie Swiss n'exclut pas de devoir annuler d'autres vols dans les prochains jours dans différents aéroports européens en raison du mauvais temps.

Dans plusieurs aéroports, les avions ont dû être dégivrés dans le cadre d'une opération complexe. Cela a nécessité du temps, du personnel et des infrastructures spéciales, ce qui a rapidement poussé les aéroports à leurs limites de capacité, selon le porte-parole.

Cela peut entraîner l'annulation de vols, même si les avions et le personnel sont prêts. Les conditions actuelles en Europe ont entraîné une augmentation significative de la charge de travail. Dans de nombreux sites, les employés travaillent d'arrache-pied pour «trouver la meilleure solution possible» pour chaque voyageur concerné, selon le porte-parole de Swiss.

Deux vols annulés lundi

Lundi matin, la compagnie aérienne a dû annuler de manière proactive deux vols entre Zurich et Brême. La situation est donc beaucoup «moins dramatique» que les jours précédents.

À Francfort, le plus grand aéroport d'Allemagne, 98 des 1052 vols prévus ont été annulés lundi matin, a indiqué une porte-parole de l'opérateur aéroportuaire Fraport. Le service météorologique allemand avait émis une alerte météo pour le jour même, annonçant du verglas dans certaines parties du Land de Hesse, dans l'ouest de l'Allemagne.