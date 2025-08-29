Publié: il y a 43 minutes

La plus petite compagnie aérienne suisse de transport de passagers se dotera prochainement d'un cinquième avion. Cette nouvelle acquisition permettra à Chair Airlines de proposer de nouvelles destinations à l'été 2026.

1/5 Grâce à un nouvel Airbus A320, Chair Airlines pourra élargir son offre à l'été 2026. Photo: Sven Thomann

Jean-Claude Raemy

La compagnie aérienne suisse Chair Airlines agrandit sa flotte. Prochainement, la compagnie zurichoise recevra un quatrième Airbus A320, soit son cinquième avion au total. Cette acquisition permettra d'élargir considérablement le programme de vol pour l'été 2026.

Dès fin juin prochain, deux nouveaux vols hebdomadaires relieront Zurich à Patras (Grèce), puis à la ville côtière de Vlora (Albanie), avant de revenir à Zurich. Il s'agit d'un vol dit triangulaire. C'est donc la première fois que Chair dessert directement ces deux destinations de vacances balnéaires au départ de Zurich.

Concurrence avec Edelweiss, Swiss, Easyjet et TAP

Chair dessert Zurich-Marrakech deux fois par semaine. Pendant les mois d'été, trois vols hebdomadaires sont aussi proposés vers Porto. Une initiative audacieuse: Chair concurrence Edelweiss, Swiss, Easyjet et TAP sur ces vols, ce qui pourrait entraîner une guerre des prix pour attirer la clientèle.

D'autres destinations sont également prévues. Les villes nouvellement desservies sont Tirana, la capitale albanaise – avec trois vols par semaine cet été – ainsi que Tuzla, la troisième ville de Bosnie – via deux vols par semaine pour la première fois depuis Zurich.

« L'expansion de la flotte marque une étape importante dans les cinq ans d'histoire de Chair Airlines Shpend Ibrahimi, CEO de Chair Airlines »

Bientôt au départ de Genève?

«L'expansion de la flotte marque une étape importante dans les cinq ans d'histoire de Chair Airlines», déclare le CEO Shpend Ibrahimi. Cette situation crée des opportunités: de nouvelles destinations de départ, comme Berne et Genève, sont par ailleurs à l'étude.

Parallèlement, Chair conserve son offre de destinations actuelles. Pristina, la capitale du Kosovo, est desservie jusqu'à trois fois par jour au départ de Zurich, et jusqu'à deux fois par jour au départ de Bâle. Par ailleurs, Skopje et Ohrid (Macédoine du Nord), Hurghada et Marsa Alam (Egypte), Palma de Majorque (Espagne), Larnaka (Chypre) ainsi que les destinations grecques Héraklion, Kos et Rhodes figurent toujours au programme de vol.