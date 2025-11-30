Les deux initiatives populaires ont mobilisé 43% de la population

Les initiatives populaires «Service citoyen» et «Pour l'avenir» ont mobilisé environ 43% du corps électoral dimanche. Un taux de participation similaire aux autres votations de cette année.

Schaffhouse, où le vote est obligatoire, arrive comme d'habitude en tête, et de loin. Quelque 66,9% des électrices et électeurs s'y sont prononcés. Les Jurassiens à l'inverse se placent en bout de classement. Seuls 34,1% d'entre eux sont allés glisser un bulletin dans l'urne. Neuchâtel, Genève et le Valais se sont également peu mobilisés, avec seulement 36,3, 39,6 et 39,7% du corps électoral qui a voté. Les autres cantons romands ne sont pas loin.

En septembre, la valeur locative et l'e-ID ont mobilisé 49,5% de la population. En début d'année, l'initiative des Jeunes Vert-e-s pour la responsabilité environnementale n'a pas suscité de grand engouement. Seulement 37,9% du corps électoral suisse s'était mobilisé, un taux en dessous des votations de ces dernières années.

En novembre 2024, l'extension des autoroutes, les modifications du droit de bail et le financement uniforme des soins ont mobilisé environ 45% de la population. En septembre et en juin, la participation était semblable. Les Suisses avaient voté sur la LPP et la biodiversité en début d'automne et sur les coûts de la santé, la réforme de l'énergie et la vaccination en été.

En mars 2024, 58% du corps électoral avait voté sur la 13e rente AVS et la retraite à 66 ans. L'unique votation de 2023 (sur la loi climat, l'imposition minimale de l'OCDE et la loi Covid) n'avait attiré que 43% des électeurs. Le peuple s'était déjà prononcé sur l'AVS en septembre 2022 et avait accepté d'augmenter l'âge de la retraite des femmes. La participation avait alors été plus élevée (51%). Sur la période de 2011 à 2019, l'Office fédéral de la statistique a calculé une moyenne nationale de 45,6%.

Record en 1992

Le record de participation est détenu par le scrutin sur l'adhésion à l'espace économique européen (EEE). En 1992, les Suisses avaient été 78,8% à déposer un bulletin dans l'urne. Parmi les autres scores élevés, l'initiative contre le surpeuplement de la Suisse avait attiré 70,3% des votants en 1974. En 1989, 69,2% des Suisses s'étaient prononcés sur l'initiative pour une Suisse sans armée.