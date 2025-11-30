Martin Pfister sur le Service citoyen: «L'engagement doit rester libre»
Le «non» du peuple n'est pas un refus de l'engagement des citoyens, a avancé dimanche le ministre de la défense Martin Pfister devant les médias. «La population suisse dit oui à l'engagement volontaire auprès des pompiers, des associations ou de la politique de milice.»
«La Suisse vit de cet engagement. Mais il doit rester libre et ne pas devenir un devoir», a poursuivi le conseiller fédéral. Et de rappeler que son département travaille déjà pour stabiliser les effectifs de l'armée, notamment en proposant une journée d'information obligatoire pour les femmes.
La population a reconnu que l'initiative ne serait pas viable pour l'économie et engendrerait des coûts importants pour l'ensemble de la société. Elle n'apporte pas non plus d'avantages en matière d'égalité. «Les femmes assument déjà le gros du travail non rémunéré», a rappelé Martin Pfister.
Source: ATS
Pour Karin Keller-Sutter, le peuple n'a pas dit «non» à la politique climatique
Un impôt fédéral sur les successions aurait perturbé l'équilibre du système fiscal actuel, a indiqué la ministre des finances Karin Keller-Sutter, dimanche devant les médias après le rejet de l'initiative populaire des Jeunes Socialistes «Pour l'avenir». Ce refus n'est toutefois pas un «non» à la politique climatique suisse.
La présidente de la Confédération a salué le «résultat net» (78% de non). La situation économique de la Suisse aurait été en péril si le texte avait été adopté, a-t-elle relevé, parlant d'«expérimentation risquée».
Elle a estimé que le système fiscal suisse est «très équitable». Le pays ne fait pas partie de ceux qui ont un clivage social aigu. «C'est vrai que les riches deviennent plus riches, mais ceux qui n'ont pas beaucoup ont plus aussi, également au sein de la classe moyenne.»
La ministre a défendu la répartition fiscale actuelle: les personnes fortunées paient déjà beaucoup d'impôts sur la fortune. Actuellement, les 1% des contribuables les plus riches paient déjà près de 40% de l'imposition, a-t-elle répété. Il s'agit de montrer à ces personnes qu'elles restent bienvenues en Suisse.
Karin Keller-Sutter a encore souligné que la Confédération entend poursuivre le développement de la politique climatique suisse, tout en veillant à ce que les conditions économiques permettent d'en supporter les coûts. Elle a rappelé la signature de l'Accord de Paris, qui vise le zéro net d'émissions d'ici 2050. Et la Suisse investit environ deux milliards de francs par an pour la protection du climat.
Source: AFP
Fribourg, Genève, Vaud: le point sur les votations cantonales et communales
Fribourg:
Les Fribourgeois se prononçaient ce dimanche sur l'introduction d'un salaire minimum. Après une course serrée, c'est finalement le «non» qui l'a emporté à 53,54%.
Genève:
Les Genevois se prononçaient sur l'initiative «Pour des soins dentaires accessibles à toute la population», et sur le contre-projet élaboré pour contrer le texte du Parti socialiste. Celui-ci a finalement été refusé d'extrême-justesse, avec 50,13% d'avis défavorable. Le refus a été plus net en ce qui concerne le contre-projet, rejeté à 55,59%,
La population de la Ville de Genève a accepté in extremis le rachat par la commune de la Villa de Zep, avec 51,81% de oui.
A Vernier, de nouvelles fraudes ont été constatées dans le cadre des élections au Conseil municipal. Le Conseil d'Etat genevois a donc décidé de ne pas publier les résultats dimanche.
Vaud
Les Vaudois ont balayé l'initiative visant à accorder le droit de vote aux étrangers au niveau cantonal. Le texte a été rejeté par 63,59% des votants.
Ces derniers ont en revanche accepté d'accorder aux Vaudois de l'étranger la possibilité d'élire leurs Conseillers aux Etats à 63,87%.
De leur côté, les personnes sous curatelles ne se verront pas octroyer de droits politiques, 71,25% des Vaudois ayant balayé cette proposition dans les urnes.
Berne
Les habitants de la Ville de Bienne ont accepté en votation le projet de budget de la ville, soumis à l'approbation du corps électoral. Ce dernier a donné son feu vert à 82%.
Définitif: Le peuple et les Cantons infligent une lourde défaite aux Jeunes socialistes
Les «ultra-riches» ne seront pas plus taxés pour financer des mesures climatiques. Le peuple et les cantons ont refusé dimanche à 78% l'initiative «Pour l'avenir» qui voulait un impôt fédéral sur les successions et les donations, selon des résultats définitif.
Tous les cantons ont rejeté le texte. Au total, 1'874'063 non ont été glissés dans l'urne, contre 520'115"oui. Le taux de participation s'est élevé à 43%.
Le rejet est le moins massif en Suisse romande: 68,2% de non à Genève, 68,6% à Neuchâtel, 70,7% sur Vaud, 70,9% dans le Jura et 74,6% à Fribourg. En Valais, les citoyennes et citoyens rejettent l'initiative par 83,5% des voix. Le canton de Berne balaie le texte avec 76,3% de non. Le Tessin fait de même (79,4%).
En Suisse alémanique, Bâle-Ville refuse l'initiative par 66,6% et Zurich par 74,8% des voix. Ailleurs outre-Sarine, plus de huit votants sur dix ont glissé un "non" dans l'urne: 82,7% dans les Grisons, 82,8% à Lucerne, 84,3% en Argovie, et même 90,6% à Schwyz et 91% en Appenzell Rhodes-Intérieures.
La ville de Berne dit oui
Quasiment toutes les communes disent aussi non. Seulement la ville de Berne et la commune de La Scheulte, dans le Jura bernois, ont approuvé le texte, respectivement par 50,75% et 55,6% des voix. En ville de Zurich, les arrondissements («Kreise») 3, 4 et 5 ont aussi validé l'initiative.
Aux Enfers (JU), le rejet est tout juste de 50%. A l'inverse, le taux de refus est de 100% dans les communes d'Elay (BE), Berken (BE), Riemenstalden (SZ), Zwischbergen (VS) et Bister (VS).
L'initiative populaire «Pour une politique climatique sociale financée de manière juste fiscalement» (initiative pour l'avenir) demandait un impôt fédéral de 50% sur les successions et les donations à partir d'un montant exonéré de 50 millions de francs. Elle ne prévoyait aucune exception.
Source: ATS
Définitif: Le Service citoyen est balayée à 84,2%, à une marche du pire score de l'histoire
Les Suisses et les Suissesses ont massivement refusé dimanche l'initiative populaire «Pour une Suisse qui s'engage». Le «non» à 84,2% est catégorique, aucune commune n'a soutenu le texte. La majorité des cantons a aussi rejeté le texte. Les résultats sont rouge vif dans tous les cantons. Les villes et les campagnes ont voté d'une seule voix.
Le Valais a rejeté le texte par 87,4%, selon les résultats définitifs. Le canton de Vaud suit par 87%. Le Jura a refusé l'initiative par 85,6% et Neuchâtel par 84,9%. Le non l'emporte également à Genève par 84,1% et à Fribourg par 83,2%. Le Tessin a aussi rejeté le texte par 86,5%. Les cantons de Berne (83,8%) et de Zurich (81,2%) ont également nettement balayé l'initiative.
Dans les autres cantons d'outre-Sarine, l'ampleur du non est similaire: 85,4% à Lucerne, 85,3% à Saint-Gall, 84,5% en Argovie et 83,6% dans les Grisons. Les cantons de Suisse centrale et orientale ont également clairement voté contre le projet. Seul le canton de Bâle-Ville n'a pas atteint les 80% de non (79,7%).
L'initiative Service citoyen enregistre le deuxième plus mauvais résultat de ces vingt dernières années, juste après l'initiative «Remplacer la TVA par une taxe sur l'énergie». Le texte des Vert'libéraux avait été rejeté par 92% des Suisses en 2015. Au total, les partisans de l'initiative ont obtenu 379'595 voix, contre 2'014'638 pour les opposants. Le taux de participation était de 42,9%.
Aussi les femmes
L'initiative voulait que tous les jeunes, y compris les femmes, effectuent un service au bénéfice de la collectivité et de l'environnement: au sein de l'armée, du service civil, de la protection civile ou d'un autre service de milice, notamment dans la prévention des catastrophes, l'assistance ou la sécurité alimentaire.
L'initiative voulait donc étendre l'obligation de servir actuellement limitée à l'armée, à la protection civile et au service civil. Tout en préservant les effectifs de l'armée. Une taxe était prévue pour les personnes qui n'accomplissaient aucun service.
Source: ATS
Les Zurichois restreignent le droit des grandes villes au 30 km/h
Les villes de Zurich et Winterthour perdent le droit d'introduire le 30 km/h sur leurs grands axes. Les citoyens du canton ont décidé de supprimer cette prérogative, selon des résultats encore provisoires.
Alors qu'il ne manque plus que les résultats du Kreis 11 de la ville de Zurich, les citoyens du canton ont approuvé dimanche à 56,8% une modification de loi qui prévoit l'interdiction d'abaisser la vitesse maximale à 30 km/h sur les routes principales, cantonales et intercommunales, sauf exceptions temporaires et limitées à de courts tronçons.
Les votants ont aussi approuvé à 50,5% le doublement d'un fonds de soutien à la construction de logements, de 180 millions à 360 millions de francs. Cette mesure tenait lieu de contre-projet à une initiative de la gauche qui exigeait un droit de préemption pour les communes en cas de vente importante de terrains ou de bâtiments. Ce texte-là a été rejeté à 59,3%.
Source: ATS
Les deux initiatives sont sont parmi les moins bien acceptées de l'histoire
L'initiative «Service citoyen» fait partie des trois initiatives les moins bien acceptées par la population au cours des 25 dernières années. Quant à l'initiative «Pour l'avenir», elle se classe en sixième position. L'initiative du PVL «Remplacer la TVA par une taxe sur l'énergie» est en tête du classement. Elle a été rejetée en 2015 par 92% des Suisses.
L'initiative «Service citoyen» a ravi la deuxième place dimanche avec 84,2% de non. Elle précède de peu l'initiative «Pour la mère et l'enfant» rejetée par 81,8% des voix en 2002. Lancée par le comité d'initiative «Aide suisse pour la mère et l'enfant», son but était d'interdire l'avortement.
Avec 78,3% de non, l'initiative de la Jeunesse socialiste «Pour l'avenir» prend la sixième place. Elle vient après l'initiative «Rues pour tous», qui voulait limiter la vitesse à l'intérieur des localités à 30 km/h, et l'initiative pour l'interdiction de l'expérimentation animale et humaine. Elles ont été refusées respectivement en 2001 par 79,7% des voix et en 2022 par 79,1%.
Source: ATS
Les deux initiatives populaires ont mobilisé 43% de la population
Les initiatives populaires «Service citoyen» et «Pour l'avenir» ont mobilisé environ 43% du corps électoral dimanche. Un taux de participation similaire aux autres votations de cette année.
Schaffhouse, où le vote est obligatoire, arrive comme d'habitude en tête, et de loin. Quelque 66,9% des électrices et électeurs s'y sont prononcés. Les Jurassiens à l'inverse se placent en bout de classement. Seuls 34,1% d'entre eux sont allés glisser un bulletin dans l'urne. Neuchâtel, Genève et le Valais se sont également peu mobilisés, avec seulement 36,3, 39,6 et 39,7% du corps électoral qui a voté. Les autres cantons romands ne sont pas loin.
En septembre, la valeur locative et l'e-ID ont mobilisé 49,5% de la population. En début d'année, l'initiative des Jeunes Vert-e-s pour la responsabilité environnementale n'a pas suscité de grand engouement. Seulement 37,9% du corps électoral suisse s'était mobilisé, un taux en dessous des votations de ces dernières années.
En novembre 2024, l'extension des autoroutes, les modifications du droit de bail et le financement uniforme des soins ont mobilisé environ 45% de la population. En septembre et en juin, la participation était semblable. Les Suisses avaient voté sur la LPP et la biodiversité en début d'automne et sur les coûts de la santé, la réforme de l'énergie et la vaccination en été.
En mars 2024, 58% du corps électoral avait voté sur la 13e rente AVS et la retraite à 66 ans. L'unique votation de 2023 (sur la loi climat, l'imposition minimale de l'OCDE et la loi Covid) n'avait attiré que 43% des électeurs. Le peuple s'était déjà prononcé sur l'AVS en septembre 2022 et avait accepté d'augmenter l'âge de la retraite des femmes. La participation avait alors été plus élevée (51%). Sur la période de 2011 à 2019, l'Office fédéral de la statistique a calculé une moyenne nationale de 45,6%.
Record en 1992
Le record de participation est détenu par le scrutin sur l'adhésion à l'espace économique européen (EEE). En 1992, les Suisses avaient été 78,8% à déposer un bulletin dans l'urne. Parmi les autres scores élevés, l'initiative contre le surpeuplement de la Suisse avait attiré 70,3% des votants en 1974. En 1989, 69,2% des Suisses s'étaient prononcés sur l'initiative pour une Suisse sans armée.
Des «réponses excessives» à des «questions existentielle», estime la presse
Les deux initiatives balayées en votation ce dimanche posaient des questions «passionnantes» et «essentielles», estiment les commentateurs des médias romands. Au-delà des réponses «excessives» proposées, les autorités doivent rebondir pour apporter des réponses aux questions soulevées.
Les auteurs des deux textes «ont eu le mérite de s’attaquer à des thèmes phares qui dépassent largement la Suisse: l’imposition des grandes fortunes et l’engagement pour la société. Ces deux initiatives étaient à la fois actuelles, modernes et idéalistes – mais aussi et surtout, excessives», écrit Le Temps.
Pour convaincre les citoyens, l'initiative «pour l'avenir» des Jeunes socialistes «aurait certainement dû être moins extrême, plus progressive, moins agressive», renchérissent le «Nouvelliste», Arcinfo et «La Côte». Leur proposition a toutefois questionné la légitimité des méga-héritages et souligné leur influence sur l'inégalité des richesses, une question «essentielle».
Pour les journaux du groupe ESH, «le rejet de l’initiative ne doit donc pas servir d’alibi pour ignorer les inégalités de richesse, source de polarisation sociale et de fragilisation démocratique. Il appartient désormais aux autorités et aux politiciens de proposer des solutions pour les corriger».
De leur côté, «24 Heures» et la «Tribune de Genève» regrettent l’absence d’un débat de fond sur les avantages qu'offrait un service citoyen imposé à chaque jeune vivant en Suisse. «Car les questions posées par le texte sont fondamentales pour le vivre-ensemble» comme l’importance de la cohésion nationale ou l’engagement pour la collectivité.
Pour «La Liberté», cette initiative – une «proposition détonante au-delà des clivages traditionnels» – a suscité un large débat sur l’armée et le service citoyen de demain. Il appartient maintenant au monde politique de poursuivre la réflexion, en tirant les conséquences du scrutin, conclut le quotidien fribourgeois.
Source: ATS
Feu vert à la refonte de la place du Marché d'Aigle (VD)
La population d'Aigle (VD) a validé le réaménagement de sa place du Marché. Elle a accepté dimanche un crédit de 5,9 millions de francs, lequel était combattu par un référendum entaché par des soupçons de fraude. Au total, 1725 Aiglons ont voté «oui», tandis qu'ils ont été 1066 à s'opposer. Le taux de participation a atteint 36,6%.
La refonte de la place du Marché agite la cité aiglonne depuis plusieurs années. Après un refus de la population en avril 2024 (le crédit était alors de 9,7 millions), un nouveau projet moins coûteux avait été élaboré par la Municipalité, puis largement accepté en juin dernier par le Conseil communal.
Source: ATS
Echec d'un projet de fusion de trois communes dans le Jura bernois
Un projet de nouvelle commune de plus de 3000 habitants dans le Jura bernois a échoué dimanche dans les urnes. Si les citoyens de Reconvilier et de Saules ont accepté la fusion, ceux de Loveresse ont en revanche nettement refusé.
«Les citoyens de Loveresse craignaient une perte d'identité de leur village», a expliqué à Keystone-ATS le président du groupe de travail intercommunal (GTI) Jean-Michel Hirschi. La mobilisation a été très forte dans cette commune d'environ 360 habitants avec une participation de quelque 80%, a précisé Jean-Michel Hirschi.
Les opposants au projet de fusion étaient très présents sur le terrain, a ajouté le président du groupe de travail intercommunal. Dans cette commune de la Vallée de Tavannes, le rejet s'est élevé à 77,8%.
La fusion n'est toutefois pas abandonnée, Reconvilier et Saules allant poursuivre le projet à deux. «Notre objectif est de mettre en place un processus simplifié pour que la commune fusionnée de Clairval puisse voir le jour au 1er janvier 2027», a souligné le président du groupe de travail intercommunal.
Source: ATS
La ville de Berne accepte l'initiative pour l'avenir
La ville de Berne a accepté dimanche l'initiative populaire des Jeunes socialistes "Pour l'avenir" par 50,75% des voix. La Scheulte (BE), qui compte 18 votants, est la seule autre commune à aussi avoir approuvé le texte (55,6% de oui).
Aux Enfers (JU), le refus est tout juste de 50%. A l'inverse, le taux de refus est de 100% dans les communes d'Elay (BE), Berken (BE), Riemenstalden (SZ), Zwischbergen (VS) et Bister (VS).
La JS continuera de se battre pour plus d'égalité
Malgré le rejet de son initiative, la Jeunesse socialiste «ne se démobilise pas». Elle continuera à se battre pour la démocratie, une protection du climat socialement équitable et contre les inégalités croissantes.
Dans un communiqué, la JS dénonce aussi une «campagne de diffamation sans précédent menée par les plus riches». Le lobby économique, qui pèse plusieurs milliards, a mené une campagne qui visait moins l'initiative que la JS, note cette dernière.
Et de pointer du doigt le PLR et Economiesuisse qui ont tenté de bloquer le débat sur la concentration des richesses et la crise climatique «à coups d'affirmations mensongères et d'alarmisme ciblé».
La JS estime qu'indépendamment du résultat, le débat sur l'impôt sur les successions et le pouvoir des ultra-riches est de retour «au centre des discussions politiques» et le restera. Et d'avertir que si rien ne change, c'est la population dans son ensemble qui devra supporter les coûts de la crise climatique.
Source: ATS
«Un signal sans équivoque» contre de nouveaux impôts, estiment les opposants au texte de les JS
L'alliance opposée à l'initiative des Jeunes socialistes salue le rejet du texte. Le peuple et les cantons ont envoyé selon elle un «signal sans équivoque» contre l'introduction de nouveaux impôts sur les successions.
Sous couvert de la lutte pour le climat, la Jeunesse socialiste et ses alliés souhaitaient mettre en place «un impôt confiscatoire de 50% sur les successions des plus grands contribuables», dénonce l'alliance du NON dans un communiqué.
La population ne s'est pas laissé prendre à ce jeu et a pris conscience des nombreux dommages collatéraux que l'initiative aurait entraînés, notamment la vente forcée d'entreprises familiales et une baisse des recettes fiscales, ajoute-t-elle.
Et de souligner qu'en élaborant un «plan de mise en oeuvre» pour rassurer les entrepreneurs, les socialistes ont eux-mêmes admis que leur initiative comportait des risques considérables pour l'entrepreneuriat et l'économie. L'alliance est composée du PLR, de l'UDC, du Centre, des Vert'libéraux et d'associations économiques dont economiesuisse, l'Union suisse des arts et métiers (usam) et Swissmem.
Pour elle, le résultat de la votation représente un «rejet ferme des politiques cherchant à sanctionner la propriété privée et l'entrepreneuriat». Elle constitue aussi un rappel à la gauche que prospérité économique et protection de l'environnement ne sont pas incompatibles.
Source: ATS
Pour Marie Levrat, la JS a réussi à porter un message
Bien que son texte ait été sèchement balayé dans les urnes, la Jeunesse socialiste est parvenue à porter un message, estime Marie Levrat, députée au Grand Conseil fribourgeois et jeune socialiste.
Il est connu que les initiatives de parti de jeunes ont peu de chances d'aboutir à une acceptation. Il y a d'un côté le score et de l'autre côté le message. La Jeunesse socialiste a réussi à porter le message que l'on a besoin d'argent pour la transition énergétique, pour la transition écologique, et il faut prendre cet argent là où il se trouve, a relevé la Fribourgeoise sur les ondes de la RTS.
Et d'ajouter que la seconde question qui a été traitée avec cette initiative, c'est la répartition des richesses. Les riches deviennent toujours pus riches et la classe moyenne s'appauvrit. Il faut essayer de répartir cette richesse d'une manière qui soit correcte. Dans le même temps, il faut lutter contre le réchauffement climatique de manière beaucoup plus incisive, a complété Marie Levrat.
Source: ATS