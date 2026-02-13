DE
FR

Votations fédérales
Les campagnes de novembre ont coûté plus chères que prévu

Les campagnes sur l'initiative citoyen et l'initiative pour l’avenir ont coûté 5,38 millions. C’est 15% de plus que prévu, selon le Contrôle fédéral des finances.
Publié: il y a 36 minutes
1/2
Les opposants à l'initiative sur l'avenir ont investi dix fois plus d'argent dans leur campagne que la Jeunesse socialiste (archives).
Photo: SALVATORE DI NOLFI
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Les campagnes de votations sur l'initiative citoyen et l'initiative pour l'avenir ont coûté 5,38 millions de francs. Cela représente 15% de plus que budgétisés, selon les chiffres définitifs présentés vendredi par le Contrôle fédéral des finances. Les deux camps ont déboursé 740'000 francs pour l’initiative «Pour une Suisse qui s’engage (initiative service citoyen)». Ainsi 505'685 proviennent des partisans et 239'255 de l'opposition.

A lire aussi
Genève veut investir près de 40 millions de francs pour des projets transfrontaliers
Le MCG s'en mord les doigts
Genève veut investir près de 40 millions pour des projets transfrontaliers
Ancien détracteur de la SSR, Albert Rösti doit aujourd'hui tout faire pour la défendre
Exclusif
«200 francs, ça suffit!»
Ancien détracteur de la SSR, Albert Rösti doit aujourd'hui tout faire pour la défendre

Et 4,64 millions de francs ont été investis pour l’initiative «Pour une politique climatique sociale financée de manière juste fiscalement (initiative pour l’avenir)». Les opposants ont clairement dépensé plus avec un total de 4,2 millions de francs. La Jeunesse socialiste, à l'origine du texte, a sorti de sa poche 430'000 francs.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Pour un après-ski élégant
Présenté par
Pour un après-ski élégant
Ces vins accompagnent idéalement les vacances d’hiver
Pour un après-ski élégant
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
Présenté par
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
Du cœur à l’ouvrage
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
L'ex-star du ski Beat Feuz évoque les moments les plus particuliers de sa carrière
Présenté par
L'ex-star du ski Beat Feuz évoque les moments les plus particuliers de sa carrière
Emotionnel, drôle et bizarre
L'ex-star du ski Beat Feuz revient sur les moments insolites de sa carrière
Qui remportera le quiz olympique?
Présenté par
Qui remportera le quiz olympique?
Testez vos connaissances
Qui remportera le quiz olympique?
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Présenté par
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Profiter, malgré le creux de janvier
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Des Jeux en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques
Présenté par
Des Jeux en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques
L'histoire d'une réussite
Des Jeux en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques
Investir en 2026: rester calme et avancer pas à pas
Présenté par
Investir en 2026: rester calme et avancer pas à pas
Conseils d'un expert financier
Comment investir votre argent en 2026?
Articles les plus lus
    Articles les plus lus