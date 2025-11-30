DE
FR

Dans le top-6 des pires scores
Le peuple et les Cantons balaient l'initiative «pour l'avenir» et giflent la JS

L'initiative populaire «Pour l'avenir» des Jeunes socialistes a été massivement rejetée par 78,3% des votants suisses. Le texte proposait un impôt fédéral sur les successions et donations des «ultra-riches» pour financer des mesures climatiques.
Publié: il y a 13 minutes
C'est la douche froide pour la présidente des Jeunes socialistes Mirjam Hostettman.
Photo: keystone-sda.ch
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Les «ultra-riches» ne seront pas plus taxés pour financer des mesures climatiques. Le peuple et les cantons ont refusé dimanche à 78,3% l'initiative populaire des Jeunes socialistes «Pour l'avenir» qui voulait un impôt fédéral sur les successions et les donations.

Tous les cantons ont rejeté le texte. Au total, 1'874'063 «non» ont été glissés dans l'urne, contre 520'115 «oui». Le taux de participation s'est élevé à 43%. Le rejet est le moins massif en Suisse romande: 68,2% de non à Genève, 68,6% à Neuchâtel, 70,7% sur Vaud, 70,9% dans le Jura et 74,6% à Fribourg. En Valais, les citoyennes et citoyens rejettent l'initiative par 83,5% des voix.

Le canton de Berne balaie le texte avec 76,3% de non. Le Tessin fait de même (79,4%). En Suisse alémanique, Bâle-Ville refuse l'initiative par 66,6% et Zurich par 74,8% des voix. Ailleurs outre-Sarine, plus de huit votants sur dix ont glissé un «non» dans l'urne: 82,7% dans les Grisons, 82,8% à Lucerne, 84,3% en Argovie, et même 90,6% à Schwyz et 91% en Appenzell Rhodes-Intérieures.

La Ville de Berne dit oui

Quasiment toutes les communes disent aussi non. Seulement la ville de Berne et la commune de La Scheulte, dans le Jura bernois, ont approuvé le texte, respectivement par 50,75% et 55,6% des voix. En ville de Zurich, les arrondissements ("Kreise") 3, 4 et 5 ont aussi validé l'initiative.

A lire sur les votations
Le Service citoyen termine à une marche du pire score de l'histoire
C'est non à 84%
Le Service citoyen termine à une marche du pire score de l'histoire
Tous les résultats de cette journée de votations en un clin d'oeil
Cartes interactives
Un dimanche rouge vif
Tous les résultats de cette journée de votations en un clin d'oeil

Aux Enfers (JU), le rejet est tout juste de 50%. A l'inverse, le taux de refus est de 100% dans les communes d'Elay (BE), Berken (BE), Riemenstalden (SZ), Zwischbergen (VS) et Bister (VS).

Effet rétroactif

L'initiative populaire «Pour une politique climatique sociale financée de manière juste fiscalement» (initiative pour l'avenir) demandait un impôt fédéral de 50% sur les successions et les donations à partir d'un montant exonéré de 50 millions de francs. Elle ne prévoyait aucune exception.

Cet argent devait non seulement servir à financer des mesures climatiques, mais aussi contribuer à réduire les inégalités sociales qui se creusent, selon les initiants. Le texte ne fixait pas précisément la répartition des fonds ni leur affectation.

L'initiative demandait encore que les successions et les donations soient imposées dès le jour de la votation avec effet rétroactif. Afin d'éviter que les personnes très fortunées ne quittent la Suisse, la Confédération devait prendre des mesures, mais le texte n'en précisait pas la nature.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Un guide pétillant pour les Fêtes
Présenté par
Un guide pétillant pour les Fêtes
Du prosecco au champagne
Un guide pétillant pour les Fêtes
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Présenté par
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Jusqu’à 70% de rabais lors des soldes du Black Friday
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Présenté par
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Streaming et roaming
Voici comment évolue notre comportement d’utilisation du portable
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Présenté par
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Genèse, stars et itinéraire
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion Coca-Cola en Suisse
Une boulangerie qui a du cœur
3:09
Biscuits et solidarité
Une boulangerie qui a du cœur
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Avec vidéo
Présenté par
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Un voyage de 48 heures vers l’inconnu
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Présenté par
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Plaisir de la neige
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Présenté par
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Le mannequin Manuela Frey avec la CRS au Guatemala
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Articles les plus lus
    Articles les plus lus