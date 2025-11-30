L'initiative populaire «Pour l'avenir» des Jeunes socialistes a été massivement rejetée par 78,3% des votants suisses. Le texte proposait un impôt fédéral sur les successions et donations des «ultra-riches» pour financer des mesures climatiques.

Le peuple et les Cantons balaient l'initiative «pour l'avenir» et giflent la JS

Le peuple et les Cantons balaient l'initiative «pour l'avenir» et giflent la JS

ATS Agence télégraphique suisse

Les «ultra-riches» ne seront pas plus taxés pour financer des mesures climatiques. Le peuple et les cantons ont refusé dimanche à 78,3% l'initiative populaire des Jeunes socialistes «Pour l'avenir» qui voulait un impôt fédéral sur les successions et les donations.

Tous les cantons ont rejeté le texte. Au total, 1'874'063 «non» ont été glissés dans l'urne, contre 520'115 «oui». Le taux de participation s'est élevé à 43%. Le rejet est le moins massif en Suisse romande: 68,2% de non à Genève, 68,6% à Neuchâtel, 70,7% sur Vaud, 70,9% dans le Jura et 74,6% à Fribourg. En Valais, les citoyennes et citoyens rejettent l'initiative par 83,5% des voix.

Le canton de Berne balaie le texte avec 76,3% de non. Le Tessin fait de même (79,4%). En Suisse alémanique, Bâle-Ville refuse l'initiative par 66,6% et Zurich par 74,8% des voix. Ailleurs outre-Sarine, plus de huit votants sur dix ont glissé un «non» dans l'urne: 82,7% dans les Grisons, 82,8% à Lucerne, 84,3% en Argovie, et même 90,6% à Schwyz et 91% en Appenzell Rhodes-Intérieures.

La Ville de Berne dit oui

Quasiment toutes les communes disent aussi non. Seulement la ville de Berne et la commune de La Scheulte, dans le Jura bernois, ont approuvé le texte, respectivement par 50,75% et 55,6% des voix. En ville de Zurich, les arrondissements ("Kreise") 3, 4 et 5 ont aussi validé l'initiative.

Aux Enfers (JU), le rejet est tout juste de 50%. A l'inverse, le taux de refus est de 100% dans les communes d'Elay (BE), Berken (BE), Riemenstalden (SZ), Zwischbergen (VS) et Bister (VS).

Effet rétroactif

L'initiative populaire «Pour une politique climatique sociale financée de manière juste fiscalement» (initiative pour l'avenir) demandait un impôt fédéral de 50% sur les successions et les donations à partir d'un montant exonéré de 50 millions de francs. Elle ne prévoyait aucune exception.

Cet argent devait non seulement servir à financer des mesures climatiques, mais aussi contribuer à réduire les inégalités sociales qui se creusent, selon les initiants. Le texte ne fixait pas précisément la répartition des fonds ni leur affectation.

L'initiative demandait encore que les successions et les donations soient imposées dès le jour de la votation avec effet rétroactif. Afin d'éviter que les personnes très fortunées ne quittent la Suisse, la Confédération devait prendre des mesures, mais le texte n'en précisait pas la nature.