DE
FR

C'est non à 84%
Le Service citoyen termine à une marche du pire score de l'histoire

Les Suisses ont rejeté à 84,2% l'initiative «Pour une Suisse qui s'engage». Le texte visait à étendre l'obligation de service à tous les jeunes, y compris les femmes. Il s'agit du deuxième pire score enregistré par une initiative populaire fédérale.
Publié: il y a 32 minutes
L'initiative avait défendue corps et âme par son comité, présidé par Noemie Roten (2e à partir de la gauche).
Photo: keystone-sda.ch
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Les Suisses et les Suissesses ont massivement refusé dimanche l'initiative populaire «Pour une Suisse qui s'engage». Le «non» à 84,2% est catégorique, aucune commune n'a soutenu le texte. Les résultats sont rouge vif dans tous les cantons. Les villes et les campagnes ont voté d'une seule voix.

Le Valais a rejeté le texte par 87,4%, selon les résultats définitifs. Le canton de Vaud suit par 87%. Le Jura a refusé l'initiative par 85,6% et Neuchâtel par 84,9%. Le non l'emporte également à Genève par 84,1% et à Fribourg par 83,2%. Le Tessin a aussi rejeté le texte par 86,5%. Les cantons de Berne (83,8%) et de Zurich (81,2%) ont également nettement balayé l'initiative.

Dans les autres cantons d'outre-Sarine, l'ampleur du non est similaire: 85,4% à Lucerne, 85,3% à Saint-Gall, 84,5% en Argovie et 83,6% dans les Grisons. Les cantons de Suisse centrale et orientale ont également clairement voté contre le projet. Seul le canton de Bâle-Ville n'a pas atteint les 80% de non (79,7%).

A une marche du record

L'initiative Service citoyen enregistre le deuxième plus mauvais résultat de ces vingt dernières années, juste après l'initiative «Remplacer la TVA par une taxe sur l'énergie». Le texte des Vert'libéraux avait été rejeté par 92% des Suisses en 2015. Au total, les partisans de l'initiative ont obtenu 379'595 voix, contre 2'014'638 pour les opposants. Le taux de participation était de 42,9%.

A lire sur les votations
Tous les résultats de cette journée de votations en un clin d'oeil
Cartes interactives
Un dimanche rouge vif
Tous les résultats de cette journée de votations en un clin d'oeil
Pour Karin Keller-Sutter, le peuple n'a pas dit non à la politique climatique
Live
Les deux objets balayés
Pour KKS, le peuple n'a pas dit non à la politique climatique

L'initiative voulait que tous les jeunes, y compris les femmes, effectuent un service au bénéfice de la collectivité et de l'environnement: au sein de l'armée, du service civil, de la protection civile ou d'un autre service de milice, notamment dans la prévention des catastrophes, l'assistance ou la sécurité alimentaire.

L'initiative voulait donc étendre l'obligation de servir actuellement limitée à l'armée, à la protection civile et au service civil. Tout en préservant les effectifs de l'armée. Une taxe était prévue pour les personnes qui n'accomplissaient aucun service.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Un guide pétillant pour les Fêtes
Présenté par
Un guide pétillant pour les Fêtes
Du prosecco au champagne
Un guide pétillant pour les Fêtes
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Présenté par
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Jusqu’à 70% de rabais lors des soldes du Black Friday
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Présenté par
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Streaming et roaming
Voici comment évolue notre comportement d’utilisation du portable
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Présenté par
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Genèse, stars et itinéraire
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion Coca-Cola en Suisse
Une boulangerie qui a du cœur
3:09
Biscuits et solidarité
Une boulangerie qui a du cœur
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Avec vidéo
Présenté par
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Un voyage de 48 heures vers l’inconnu
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Présenté par
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Plaisir de la neige
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Présenté par
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Le mannequin Manuela Frey avec la CRS au Guatemala
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Articles les plus lus
    Articles les plus lus