Le scandale continue
Nouveaux soupçons de fraude à Vernier, les résultats suspendus!

De nouveaux soupçons d'irrégularités ont abouti à la suspension des résultats des élections municipales à Vernier (GE). Une expertise graphologique a été demandée pour analyser plus de 200 bulletins suspects, potentiellement remplis par les mêmes personnes.
Publié: 18:05 heures
|
Dernière mise à jour: 18:06 heures
De nouveaux soupçons d'irrégularités ont été constatés lors de l'élection du Conseil municipal de Vernier (GE).
Photo: MARTIAL TREZZINI
Les résultats des élections du Conseil municipal de Vernier (GE) ne seront pas publiés dimanche en raison de nouveaux soupçons d'irrégularités, a annoncé la chancellerie d'Etat. Une expertise en écriture a été demandée.

De nouveaux soupçons d'irrégularités ont été constatés lors de l'élection du Conseil municipal de Vernier (GE), empêchant le Conseil d'Etat de publier les résultats dimanche. Plus de 200 bulletins pourraient avoir été remplis par de mêmes mains.

«La Chancellerie a mandaté une expertise graphologique», a annoncé devant les médias la conseillère d'Etat Nathalie Fontanet. Cette analyse en écriture portera exclusivement sur les bulletins modifiés à la main. A ce stade, ces suspicions d'irrégularités, corroborées par les contrôles faits par la commission électorale centrale, mettent en doute la fiabilité du scrutin.

Toutes les listes concernées

Les résultats de cette expertise graphologique sont attendus d'ici une quinzaine de jours. Aucun résultat ne sera publié avant les conclusions de l'expertise. «Il est essentiel de faire la lumière sur toutes ces nouvelles fraudes potentielles», a ajouté Mme Fontanet, qui «regrette» cette situation.

Toutes les listes de partis sont concernées par ces irrégularités, dans des proportions diverses. Les bulletins suspects représentent 3% des bulletins reçus. Pour la chancelière Michèle Righetti-El Zayadi, la «gravité» de ces soupçons «appelle à la plus grande prudence».

Dénonciations pénales

Une nouvelle annulation du scrutin n'est pas exclue. Elle dépend de deux éléments: «il faut que les irrégularités soient constatées et qu'elles aient un impact sur les résultats», a expliqué Mme Righetti-El Zayadi.

La Chancellerie d'Etat a aussi déposé quatre dénonciations pénales au Ministère public. Deux émanent de ses propres constats et les deux autres font suite à des signalements de la part de citoyens.

Cette nouvelle élection sous haute tension a été marquée par un renforcement des contrôles en amont et dimanche dans les locaux de vote après l'annulation du scrutin de mars par la justice, suite à des soupçons de fraude. La procédure pénale sur ce premier volet est toujours en cours.

Pas de liste LJS

Avant d'être annulée, cette élection avait débouché sur une victoire du mouvement Libertés et justice sociale (LJS). La nouvelle formation de Pierre Maudet avait décroché six sièges, une première dans une commune.

Deux candidates, une PLR et une socialiste, avaient été ajoutées très fréquemment sur la liste LJS, ce qui leur avait permis de réaliser d'excellents scores. Cette bizarrerie statistique avait éveillé les soupçons de fraude. Sur la base d'une expertise graphologique, la justice avait finalement constaté que 278 bulletins avaient été remplis par les neuf mêmes personnes.

Dans ce contexte incertain, LJS avait renoncé à présenter une liste, mais plusieurs de ses candidats s'étaient représentés sur une nouvelle liste intitulée Egalité & Diversité (LED). Dans un communiqué diffusé dimanche, la formation rappelle qu'il n'y a à ce stade aucune responsabilité établie, mais que si l'un de ses membres devait être impliqué, il serait immédiatement exclu.

Toujours sans délibératif

Pour cette nouvelle élection, 118 personnes, réparties sur sept listes, briguent un des 37 sièges de la deuxième ville la plus peuplée du canton. La commune, dont la majorité du Conseil municipal était à gauche, va continuer à fonctionner provisoirement sans délibératif. L'exécutif délibère sur les dossiers essentiels, sous la surveillance du service cantonal des affaires communales.

